Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Bills aplastaron a los Steelers en una victoria dominante de 26-7. Desde el saque inicial, se sintió como si no hubiera escenario en el que el equipo local se mantuviera competitivo, Buffalo simplemente impuso su voluntad.

Cincinnati sorprendió al mundo del fútbol con una victoria 32-14 como visitante sobre los Ravens, fácilmente la sorpresa de la jornada. Y aunque tener a Joe Burrow en el centro siempre te da una oportunidad, esta perteneció a la defensa de los Bengals. Cincinnati acosó a Lamar Jackson toda la tarde, forzó cinco pérdidas de balón, incluidas tres intercepciones, y desestabilizó por completo el ritmo del ataque de Baltimore.

Hora de inicio del partido Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals

Los Bills y los Bengals se enfrentarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el Highmark Stadium en Orchard Park, Nueva York, el domingo 7 de diciembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Buffalo Bills

Buffalo no solo venció a Pittsburgh en la Semana 13, los arrollaron. Los Bills destrozaron a los Steelers con 249 yardas por tierra, convirtiendo el juego en una clínica de carrera. Fue la mayor explosión terrestre de Buffalo desde la Semana 15 de 2023 contra Dallas y la mayor cantidad que cualquier oponente ha conseguido en Pittsburgh como local desde 1975. Con tres juegos esta temporada superando las 200 yardas terrestres, los Bills están empatados en el liderazgo de la NFL en esa categoría, y no es casualidad que se ubiquen segundos en yardas totales por juego (381) y quintos en anotación (28.1).

El corredor James Cook fue el motor de la demolición, acumulando un récord personal de 32 acarreos para 144 yardas. Para no quedarse atrás, el suplente Ray Davis contribuyó con nueve acarreos para 62 yardas, más producción de la que tuvo en las primeras 12 semanas combinadas.

Durante toda la temporada, Cook ha sido uno de los corredores más peligrosos de la liga, ocupando el segundo lugar en yardas por tierra (1,228) y promediando 5.3 yardas por acarreo. Sus ocho touchdowns terrestres lo colocan dentro del top 10, pero los problemas de seguridad del balón persisten, sus cuatro balones sueltos están empatados en el segundo lugar entre los corredores de la NFL.

Luego está Josh Allen, el ariete humano de Buffalo en la posición de mariscal de campo. El actual MVP de 2024 ha conseguido 11 touchdowns por tierra, el segundo más en la liga, acumulando 409 yardas por tierra, la mayor cantidad de cualquier QB. También ha acarreado el balón 78 veces, la tercera mayor cantidad entre los mariscales de campo. En la Semana 13, Allen reescribió la historia de la NFL, rompiendo el récord de Cam Newton en touchdowns por tierra de un mariscal al anotar su 76.º.

A través del aire, los Bills continúan eligiendo la ruta de alto riesgo o alta recompensa. Allen tiene 19 pases de touchdown pero 10 intercepciones, ya lanzando una en cuatro juegos consecutivos después de haber lanzado solo seis en toda la temporada pasada. Aún así, el juego de pase de Buffalo sigue siendo diverso. Khalil Shakir lidera con 569 yardas recibidas, y según Next Gen Stats, ocupa el segundo lugar entre los receptores en yardas después de la recepción (437), un testimonio de su agilidad en espacio abierto. El ala cerrada Dalton Kincaid, a pesar de haber participado solo en ocho apariciones hasta ahora, se sitúa segundo en el equipo con 448 yardas recibidas y comparte el liderazgo del equipo con cuatro recepciones de touchdown.

Reporte de Lesiones de los Bills: Joshua Palmer, WR - Cuestionable, Dalton Kincaid, TE - Cuestionable, Dion Dawkins, OT - Cuestionable, Spencer Brown, OT - Cuestionable, Terrel Bernard, LB - Cuestionable.

Getty Images

Noticias del equipo Cincinnati Bengals

El mariscal de campo Joe Burrow no solo regresó en la Semana 13, sino que anunció su regreso con autoridad. En una derrota de 32–14 a Baltimore, la estrella de los Bengals se mostró como en sus mejores tiempos, desmantelando a los Ravens con 261 yardas y dos pases de touchdown en su primer juego tras regresar de su lesión.

Mientras Burrow estuvo fuera por una lesión en el dedo del pie desde las Semanas 3 hasta la 12, la ofensiva de Cincinnati se tambaleó. En esos nueve juegos, los Bengals solo consiguieron 227.4 yardas aéreas y 320.8 yardas totales por partido, anotando 22.2 puntos por juego, y ganando solo una vez. Con Burrow al mando, toda la máquina se pone en marcha en una velocidad más alta. En los tres juegos que ha jugado, Cincinnati ha promediado 217 yardas por pase y 291 yardas totales mientras ganaba los tres y aumentaba su puntuación a 26.7 puntos por partido.

Por supuesto, tener un arma como Ja'Marr Chase ciertamente ayuda. El destacado receptor es cuarto en la NFL en yardas por recepción (971), posee la segunda mayor cantidad de recepciones (86) y ha anotado cinco veces. Con Burrow y Chase reunidos y en marcha, los Bengals de repente se ven mucho más como el contendiente peligroso que todos esperaban en septiembre.

Reporte de Lesiones de los Bengals: Cam Sample, DE - Cuestionable, Jermaine Burton, WR - Cuestionable, Tahj Brooks, RB - Cuestionable, Trey Hendrickson, DE - Dudoso, Tee Higgins, WR - Cuestionable.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Bills vs Bengals en EE.UU.

El enfrentamiento entre los Bills y los Bengals en la Semana 14 de la temporada NFL 2025 se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (Prueba gratis hoy mismo!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se lanzarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Bills vs Bengals en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Bills vs Bengals

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios desde $386. A partir de ahí, los precios ascienden por categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Bills vs Bengals Fantasy Football

Josh Allen tuvo un tropiezo en Pittsburgh la semana pasada, registrando mínimos de temporada de 5.3 yardas por intento y 8.2 yardas por recepción, cifras que se tradujeron en un apagado rendimiento de 123 yardas de pase en su carrera. No es precisamente el espectáculo al que los fans de Buffalo están acostumbrados.

Pero incluso en un mal día por aire, Allen aún encontró la manera de reescribir la historia. Sus 38 yardas por tierra y su touchdown con fuerza lo llevaron a superar a Cam Newton en la mayor cantidad de anotaciones por carrera jamás logradas por un mariscal de campo (76 y contando). Dicho esto, incluso con ese hito, se conformó con un QB14 en fantasía (16.7 puntos), convirtiéndose en dos semanas consecutivas como un QB2 por solo la segunda vez en todo el año.

Esa es la mala noticia. ¿La buena noticia? Está regresando a Orchard Park, y es allí donde Allen típicamente se convierte en un código de trampa humano. En casa esta temporada, ha promediado un mejor puntaje de fantasía de la liga con 29.6 puntos por juego, y su "peor" actuación en casa sigue siendo de 19.4. Traducción: cuando el número 17 juega frente a la Bills Mafia, el negocio florece.

Mientras tanto, James Cook fue el corazón del ataque en esa dura victoria sobre Pittsburgh, marcando un nuevo máximo de la temporada en acarreos mientras Buffalo dependía en gran medida de su explosivo RB. No solo lideró el juego terrestre, sino que también encabezó al equipo en yardas de recepción y empató en el liderazgo del equipo en recepciones. Con Cincinnati en el horizonte en la Semana 14, el enfrentamiento de Cook es muy prometedor.

Khalil Shakir pudo haber liderado al grupo de receptores abiertos en objetivos, pero la producción no correspondió a la oportunidad. Después de una actuación para olvidar, Shakir tiene una oportunidad excelente de redención contra una secundaria de los Bengals que ha sido una puerta giratoria durante toda la temporada.

Por otro lado, Joe Burrow finalmente reapareció en Acción de Gracias por primera vez desde la Semana 2. Y sí, parecía un jugador sacudiéndose el óxido, 52.2% de tasa de pases completos y 5.7 yardas por intento no aparecerán en los momentos destacados. Pero Cincinnati no lo limitó en sus intentos de pase. Burrow retrocedió 49 veces (la segunda mayor cantidad en la Semana 13) mientras los Bengals aumentaron los pases un 3% por encima de las expectativas. Empezó lento (46.9% de pases completos y 5.2 YPA en la primera mitad) pero se afiló a medida que el juego progresó, una señal muy alentadora tanto para la ofensiva de los Bengals como para los administradores de fantasía.

Nadie se benefició más que Chase Brown, quien logró su tercera actuación consecutiva de 100 yardas. Con Burrow nuevamente bajo el centro, todo el ecosistema ofensivo de Cincinnati se eleva, y la habilidad de Brown para atrapar pases volvió a ser protagonista, logrando siete recepciones para 35 yardas la semana pasada.

Predicciones del Juego Bills vs Bengals

La ofensiva de Cincinnati debería parecer mucho más peligrosa contra los Bills de lo que Pittsburgh jamás hizo, con Joe Burrow y compañía probablemente moviendo el balón y anotando de manera más consistente. ¿El problema? La defensa de los Bengals es un enfrentamiento complicado en todos los aspectos equivocados contra Josh Allen y James Cook. Este parece ser un juego donde Cook marca el ritmo temprano, poniendo a Buffalo en el asiento del conductor antes de que los Bengals puedan asentarse.

Burrow casi seguramente iniciará un empuje tardío, eso es lo que hace, pero sin una defensa capaz de realizar una parada decisiva, el intento de remontada probablemente quede corto. Predicción: Buffalo toma la delantera temprano y se aferra para una victoria estrecha.

Probabilidades de Apuestas Bills vs Bengals

Diferencia de puntos

Bengals +5.5 (-105)

Bills -5.5 (-115)

Línea de dinero

Bengals +235

Bills -290

Total

MÁS de 52.5 (-108)

MENOS de 52.5 (-112)