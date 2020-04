Bryan Ruiz: "La prioridad en Costa Rica la tiene La Liga"

Primera División de Costa Rica: Mientras busca una forma para salir de Santos, el volante dijo que en su país le gustaría jugar para Alajuelense.

Bryan Ruiz todavía no pudo resolver con éxito su salida de Santos, donde no es tenido en cuenta hace varios meses. Sin embargo, el jugador tico ya piensa en su futuro, y no descarta volver a jugar en su país. Y parece que ya tiene un posible destino: la Liga Deportiva Alajuelense.

“Anteriormente lo había dicho, siendo niño, por mi abuelo, era morado. Luego crecí, llegué a La Liga y ahí me hice manudo. Ahorita en este momento no sé qué irá a pasar. Eso sí, la prioridad a hoy en la tiene La Liga", dijo Ruiz para Radio Columbia. "También me gustaría jugar con Yendrick Ruiz así que es difícil, ahorita no lo sé", agregó.

Ruiz solo jugó para la Liga en el fútbol costarricense, mientras que en el exterior lo hizo para Santos, Gent, Twente, Eindhoven, y Sporting de Lisboa.