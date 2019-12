Bryan Ruiz: "La Liga es el que tiene el primer lugar"

Primera División de Costa Rica: Aunque aún no pudo solucionar su conflicto con el Santos, el jugador se ha dejado querer por los grandes de Costa Rica

Bryan Ruiz todavía no pudo asegurar su salida de , mientras sigue con un "tira y afloje" con el Santos de aquel país. Sin embargo, el jugador concedió una entrevista para el programa Encuentro Deportivo de Columbia y se dejó querer por los equipos grandes de la Primera División de .

"Muchos dicen que debería jugar en Saprissa por mi abuelo, otra gente que en Herediano por mi hermano, otra gente que en la Liga. Para mí en este momento, la Liga es el que tiene el primer lugar. No sé si llegaré a jugar o no en la Liga, no sé si llegaré a jugar o no en Saprissa, capaz en algún tiempo firmo con Saprissa o Herediano y la gente puede hablar", dijo el jugador de 34 años.

Además, reconoció su aprecio por los Manudos: "Cuando salí de la Liga salí un poco molesto porque la directiva en ese momento no fue justa conmigo en algunos aspectos, salí un poco resentido, pero yo a la Liga le tengo demasiado cariño".

Igualmente, Ruiz reconoció que no es hincha de los de Alajuela: "Yo no soy liguista, no soy saprissista, no soy nada. Le tengo más cariño a la Liga por lo que viví, eso sí lo puedo decir, pero decir que soy liguista, saprissista o herediano eso no lo puedo decir. El cariño más grande que siento por un equipo es con la Liga gracias a la oportunidad que me dieron".