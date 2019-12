Bruno Guimaraes se ve cada vez más lejos del Atlético de Madrid

"Por lo que me dicen mis agentes, el interés del Atlético se ha enfriado, busca un delantero y tiene problemas con el límite salarial"

Se aleja cada vez más. El posible fichaje de Bruno Guimaraes (22), la joya del Athletico Paranense por la que el tiene una opción preferente de compra, empieza a perder fuerza. Entre otras cosas, porque el Atlético de Madrid está buscando un delantero centro en el mercado y ahora mismo no tiene suficiente "cash" para acometer el pago de la opción de compra de 20 millones que pactó justo cuando cerró la contratación de Renan Lodi. El equipo de Simeone sigue buscando un "9" puro y la opción de Bruno pierde cada vez más fuerza.

El propio volante brasileño comentó en "GloboEsporte" que es bastante probable que su futuro no acabe siendo rojiblanco: "Estoy tranquilo. Por lo que me dicen mis agentes, el interés del Atlético de Madrid se ha enfriado porque necesita un delantero y porque además tiene problemas con el tema del tope salarial", comentó Guimaraes. Además, el centrocampista añadió que va a "esperar a que por fin se abra la ventana del mercado de invierno para decidir mi futuro. No llegó ninguna propuesta oficial todavía y me gustaría jugar en Europa, pero Flamengo es un gran club", dijo.

La opción de compra preferente del Atlético de Madrid por Bruno caduca el 30 de junio de 2020 y el tiempo apremia. Los rojiblancos ven que el jugador se aleja cada día que pasa un poco más y tienen claro que tienen competencia en Europa, por el interés creciente del y del de Lisboa. Además, hace unos días, el presidente del Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, admitió la posibilidad de negociar con el Flamengo si presentan una gran oferta por Bruno Guimaraes.