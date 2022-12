Brasil vs. Corea del Sur en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Brasil y Corea del Sur, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Brasil y Corea del Sur compiten en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El estadio 974 será testigo de un duelo que definirá a una de las ocho mejores selecciones del campeonato, en un duelo entre el gran favorito para levantar el trofeo, frente al equipo que sorprendió a más de uno y dejó en el camino a Uruguay.

La Canarinha se colocó en fase de eliminación directa con seis puntos, producto de sus triunfos ante Serbia (2-0) y Suiza (1-0), aunque perdió a manos de Camerún (0-1). El equipo dirigido por Tite finalizó en la primera posición del Grupo G, por encima de la Nati.

Por su parte, los Tigres de Asia se enfrentó a las naciones de Uruguay (0-0), Ghana (2-3) y Portugal (2-1) en la ronda inicial del torneo. El cuadro a cargo de Paulo Bento avanzó a la fase de los 16 mejores como segundo en el sector H, por detrás de los Lusos.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BRASIL - COREA DEL SUR, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre la Canarinha y los Tigres de Asia, minuto a minuto.

¿Por qué no juega Gabriel Jesús? Gabriel Jesus no podrá estar con Brasil para ayudar a la Canarinha en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Corea del Sur. El delantero del Arsenal es una baja importante para el conjunto de Tite, que ante los asiáticos buscará meterse entre los ocho mejores del torneo intercontinental. Lee más.

¡ALINEACIÓN DE COREA DEL SUR!

[𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜] 브라질전에 출전하는 🇰🇷축구국가대표팀의 선발명단을 공개합니다!



✔2022 FIFA 카타르 월드컵 16강전

🇰🇷v🇧🇷#브라질 12.06(화) 04:00 (KST)#대한민국 #축구국가대표팀 더 뜨겁게, 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐬🔥 pic.twitter.com/jsYxq49vtT — theKFA (@theKFA) December 5, 2022

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BRASIL!

Equipe confirmada! 💪🇧🇷



Com os retornos de Neymar Jr e Danilo, a Seleção Brasileira está escalada para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.



🇧🇷 x 🇰🇷 - 16h (de Brasília)



Vamos juntos por mais uma ⭐! pic.twitter.com/DmNAGz7Esq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Brasil enfrenta a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio 974.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Brasil - Corea del Sur FECHA Lunes 5 de diciembre ESTADIO 974 | Doha, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Brasil y Corea del Sur estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

BRASIL

COREA DEL SUR

