Braithwaite, en Goal: "El Camp Nou me quiere por ser justo lo que soy"

Martin Braithwaite se muestra preparado ante el reto de reforzar al Barcelona y atiende a Goal a falta de pocos días para retomar LaLiga.

Martin Braithwaite (Esbjerg, , 1991) dice que ve a sus compañeros en el "hambrientos" de títulos pero probablemente haya pocos con tantas ganas de retomar la competición como él. El delantero danés dio el salto a la aristocracia del fútbol mundial en febrero tras una trayectoria que le llevó del Esbjerg que le vio debutar en 2009 al , pasando por el y el . Ingresó en el Barcelona con el mercado cerrado para reforzar un ataque que había perdido a Luis Suárez, recientemente recuperado, y a Ousmane Dembélé por lesión y el pasado viernes celebró su vigésimo noveno aniversario en un contexto que jamás habría imaginado, según reconoce en una entrevista en exclusiva a Goal.

¿Fue el cumpleaños más inesperado de tu vida?

"Por supuesto. Fue un día especial y cualquier cosa que sucediera también iba a serlo. Estuve muy contento por poder celebrarlo en casa junto a mi familia".

¿Si el pasado 31 de diciembre alguien te hubiera dicho el 2020 que ibas a vivir qué le hubieras respondido?

"No lo sé porque siempre creí en ello pero la verdad es que todo ha ido muy rápido. Nunca hubiera pensado que las cosas iban a suceder de este modo".

¿Hay alguien con más ganas de retomar que tú?

"Mi sensación es que todo el equipo tiene ganas y está hambriento. Veo a los demás jugadores con el mismo hambre que yo".

"Es más divertido luchar por los títulos que para evitar el descenso"

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que fichaste por el Barcelona?

"Cambiaron muchas cosas porque ahora juego para el equipo más grande del mundo, la gente me mira distinto y me reconoce por la calle porque mi cara es hoy mucho más familiar que antes. Más allá de eso ha cambiado un poco pero a fin de cuentas el fútbol sigue siendo fútbol".

¿Cuál fue tu reacción al saber que eras el elegido del Barcelona?

"Me sentí muy orgulloso y me di golpecitos en la espalda. Me dije que el trabajo duro se veía recompensado y me dio todavía más motivación para acercarme a mis límites en cuanto a qué puedo hacer con mi carrera".

¿Qué te dijeron tus compañeros en el Leganés el día de tu despedida?

"Todo el mundo fue muy amable conmigo en el Leganés. Pude conocer a mucha gente maravillosa y todos me dijeron que estaban felices por mi y que lo merecía. Honestamente fue un momento muy especial. Fue difícil porque hice muchos y buenos amigos en el Leganés. Siempre es difícil irse de un club pero estoy muy agradecido por todo lo que me dieron".

¿Quién ejerció de guía en tus primeros días en el Barcelona?

"Como hablo francés suelo estar cerca de los franceses. Y también de Frenkie De Jong, siempre estoy junto a él".

Como jugador del Leganés sufriste el poder del Barcelona en aquel 5 a 0 de la . ¿Es más difícil competir para mantener la categoría o para ganar el campeonato?

"No lo sé porque a fin de cuentas la presión la sientes cada fin de semana. Por supuesto es más divertido luchar por ganar un título que para evitar el descenso así que la mentalidad es algo distinta cuando sales al campo con un objetivo diferente. Pero mi convicción es la de ganar siempre así que creo que estoy en el lugar adecuado, el sitio en el que quisiera estar".

"Estoy agradecido y tengo amigos allí pero celebraría un gol ante el Leganés"

¿En qué piensas cuando miras la clasificación y ves al Leganés en penúltima posición?

"No he dejado de ver sus partidos, esperando que pudieran ganar, porque no me gusta dejar un club de esta forma pero ahora estoy centrado en el Barcelona. Por supuesto les deseo lo mejor a mis antiguos compañeros y al Leganés".

En un par de semanas visitarán el Camp Nou. ¿Te preocupa especialmente este partido?

"No. Es un partido de fútbol y yo soy un ganador. Cuando salgo al terreno de juego lo hago convencido en ganar al cien por cien así que lo demás me preocupa poco".

¿Celebrarías el gol si te estrenaras, precisamente, ante el Leganés?

"Por supuesto. Sería un escenario especial pero no pienso mucho en ello. Cuando juguemos contra ellos sólo tendré en mente la victoria. Tengo un compromiso con el triunfo e intentaré mantenerlo también ante el Leganés".

Imagino que es mejor tener a Leo Messi en tu lado que enfrente. ¿Ha cambiado mucho tu opinión de él desde que era un rival hasta convertirse en tu compañero?

"Mucho, claro. Da muchísima confianza al equipo porque puede marcar la diferencia en cualquier momento. Además me ayuda mucho a ser mejor jugador con sus consejos y por cómo ve el fútbol. Es una auténtica inspiración para mí".

"Si el Camp Nou me quiere es porque no intento ser alguien distinto a quien soy"

¿Por qué crees que el Camp Nou te ha brindado su cariño tan rápidamente?

"Pues no lo sé, honestamente. Intento ser siempre yo mismo y cuando juego intento analizar el juego de mis compañeros y adaptarme a ellos. Quizá porque no intento ser una persona o un futbolista distinto, siempre intento ser yo mismo".

¿Qué habilidades te hacen único con respecto a tus compañeros?

"Creo que cada jugador es distinto. Soy muy directo en mis intervenciones e intento dar mucha profundidad. Tenemos muchos jugadores que son buenísimos protegiendo, pasando y recibiendo el balón. Yo soy el que ofrece profundidad y carreras directas para acercarnos al gol y dar al equipo más espacio".

Por desgracia el coronavirus lo frenó todo. ¿Cómo viviste el confinamiento teniendo en cuenta que tuviste que regresar a Madrid después de que el hotel en el que te alojabas cerrara por decreto gubernamental?

"Tenía la sensación de estar viviendo una película porque nunca había experimentado nada parecido así que fue una situación muy particular para mí. Soy un tipo que intenta ser positivo ante cualquier situación negativa. Lo más importante para mí fue poder estar junto a mi familia. Además, mi mujer estaba embarazada y pude estar junto a ella en el nacimiento de mi hijo así que tengo muchas cosas positivas alrededor. Si miro a todo lo que me ha pasado sólo veo cosas positivas así que sólo puedo estar agradecido".

"A pesar de la situación sólo veo cosas positivas a mi alrededor"

¿Qué es lo más loco que has llegado a pensar o a hacer durante el confinamiento?

"Creo que mi mujer descubrió una parte de mí que no conocía porque empecé a hornear pan y a hacer cosas que nunca había hecho y seguramente nunca vuelva a hacer, ahora que estamos volviendo a la normalidad".

¿Qué tal es volver a entrenar junto al resto de tus compañeros?

"Me siento bien. He estado esperando durante mucho tiempo a que llegara este momento. Estoy bien trabajando con el grupo otra vez, es algo que hace que me levante cada mañana pensando en ser mejor futbolista".

¿Crees que disfrutar de descanso, quizá demasiado, ayudará al equipo?

"Sí. Es cierto que es algo que cambia en función de cada persona pero en este equipo la gente ha vuelto muy hambrienta y con mucho deseo de títulos. Creo que ha sido positivo tener este tiempo para pensar, todos tenemos muchas ganas de volver a jugar".

¿Temes gozar de menos minutos después de la recuperación de Luis Suárez?

"No soy de los que piensa de esta forma. Estoy muy feliz de que Luis regrese porque cuando vine estaba lesionado y todavía no hemos podido jugar juntos. Quiero jugar junto a él y aprender de él, es uno de los mejores delanteros del mundo".

"Le dieron la vuelta a mis palabras, tenemos un programa de trabajo completo pero me gusta añadir extras"

Recientemente comentaste que tu trabajo en el club supone solo el treinta por ciento del que realizas y se armó gorda. ¿Se malinterpretó aquella afirmación?

"No creo que se malinterpretara sino que alguien le dio la vuelta a mis palabras, más bien. Lo que dije es que el programa que realizo con el club supone el treinta por ciento de mi trabajo. Tenemos un programa fantástico y mi afirmación sólo hace referencia a lo que añado para ser mejor. Porque de repente me encuentro en un equipo en el que no puedo permitirme estar cansado en el campo ni un momento, por eso sentía que tenía que trabajar por mi cuenta. Necesito mejorar siempre para estar listo así que hacer cosas extras o trabajo específico en un músculo no significa que no tengamos un programa de entrenamientos completo porque lo tenemos. Lo que significa realmente es que me gusta añadir extras al trabajo diario".

¿Han cambiado mucho tus objetivos personales debido al coronavirus?

"Para nada, son los mismos. Quiero tener minutos y ganar títulos".

¿Aprendiste algo nuevo desde que fichaste por el Barcelona?

"Los entrenamientos son muy distintos a lo que estaba acostumbrado y noto que me estoy desarrollando muy rápidamente en lo técnico. En lo humano percibo que ahora tengo mucha más atención en un club tan grande y tengo que aprender a vivir con ella".

"No soy un tipo que piense mucho en si mismo"

¿Qué es lo que te hace sentir más cómodo en un terreno de juego?

"Depende del equipo pero soy un goleador, eso es lo que hago. Y también doy asistencias. Me gusta marcar diferencias para el equipo, soy un jugador ofensivo y debo marcar goles, creo que así lo viven otros delanteros, pero también me gusta facilitar que ellos puedan marcar. No soy un tipo que piense mucho en si mismo".

¿Qué te gustaría contarles a tus nietos, dentro de muchos años, en cuanto a tu paso por el Barcelona de Messi?

"Apenas les diría que todo es posible en esta vida, que si dedicas toda tu voluntad puedes alcanzar tus sueños".