*Boy, al Piojo Herrera: "Hay que aguantar vara con el VAR"

El timonel del Rebaño contestó a su colega de las Águilas, que se enojó por el arbitraje en La Bombonera.

Luego de las declaraciones de Miguel Herrera en contra de Arturo Brizio y el VAR, Tomás Boy, entrenador de , señaló que es algo con lo que se debe lidiar, pues también han sido afectados por la herramienta.

"Este asunto hace que algunos entrenadores se quejen porque han sido perjudicados. El América fue perjudicado y yo he sido perjudicado. Hay que aguantar vara hasta que se perfeccione este asunto", mencionó en conferencia de prensa.

A unos días de enfrentar al León, club que llegará como líder general con doce victorias consecutivas, el Jefe señaló los errores de la herramienta y de César Arturo Ramos Palazuelos.

"El VAR es una herramienta fabulosa que pretende ayudar al árbitro y lo que pasa es que en el VAR trabajan personas y las personas nos equivocamos, es parte de la vida este asunto. Lo interesante aquí es saber de que manera puede ser más perfectible el VAR porque no solo en estamos, yo en dos partidos he sido víctima de un mal arbitraje, incluso el mejor árbitro de México se equivocó, pero no podría decir eso como pretexto de lo que le pasa a mi equipo pero le está pasando a otros equipos", explicó.

"Debió anular el tercero (gol de ). Fue un offside de dos metros, es importante esa jugada porque confirma el Puebla su ventaja. Es insólito pero no quiero hablar de eso porque hemos sido víctimas también en el golazo de Eduardo López y me lo anulan, cuando Eduardo López tira y Achillier desvía y tampoco. Hemos sido víctimas de esa herramienta fabulosa que está en proceso de perfección, han habido errores y otros equipos se han favorecido. Está en mejoría esta herramienta en el mundo", agregó.

Respecto al enfrentamiento de este sábado con la Fiera en el Estadio Akron, aclaró que no han tenido suerte, a diferencia del equipo de Ignacio Ambríz.

"Este juego con León tenemos que trabajarlo porque vamos con el líder que le sale todo, le pega mal a la pelota y es gol, nosotros le pegamos muy bien y va al poste, es como un estado de gracia que este equipo no tiene. Muchas cosas están pasando en la organización con la eliminación de algunos equipos chicos que han sido campeones, pero no me quiero meter ahí, estamos trabajando y no puedo ir más allá, no tengo margen, hay que tapar este hoyo como sea", puntualizó.