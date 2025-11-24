Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Borussia Dortmund vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Borussia Dortmund recibe a Villarreal este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Signal Iduna Park, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Borussia Dortmund vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Los Negriamarillos llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Manchester City en la fecha cuatro, a pesar del gol de Waldemar Anton. El equipo dirigido por Niko Kovac es décimo cuarto en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó por 0-1 ante Pafos en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es trigésimo segundo en la tabla con solo una unidad.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 2
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN 7 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Borussia Dortmund vs Villarreal

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Villarreal alineaciones

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-4-2

Home team crestVIL
1
G. Kobel
28
A. Anselmino
3
W. Anton
4
C
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
2
Y. Couto
27
K. Adeyemi
20
M. Sabitzer
10
J. Brandt
24
D. Svensson
9
S. Guirassy
1
L. Junior
8
C
J. Foyth
12
R. Veiga
23
S. Cardona
15
S. Mourino
17
T. Buchanan
16
T. Partey
18
P. Gueye
14
S. Comesana
19
N. Pepe
21
T. Oluwaseyi

4-4-2

VILAway team crest

BVB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

VIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Marcelino Garcia Toral

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Borussia Dortmund

Niko Kovac habló en conferencia de prensa sobre su rival en turno, al que considera un reto importante, a pesar de la falta de éxito de los españoles en la actual edición de la Champions League.

"Es un equipo que juega bien en su liga. Está por encima del Atlético y sólo ligeramente por debajo de los dos grandes. En la Liga de Campeones no ha logrado lo que tendría que lograr pero eso no lo hace menos peligroso", expresó el técnico croata.

Noticias del Villarreal

Por su parte, Marcelino García Toral también comentó sobre el inminente desafío de mitad de semana.

“La Champions está ahí. Estamos a mitad de competición y queremos ganar. Vamos a un gran escenario contra un gran equipo, pero con ambición y con el ánimo de competir. Hemos jugado tres partidos de Champions a gran nivel y estoy absolutamente convencido de que vamos a dar nuestra mejor versión”, explicó el entrenador español.

Cómo llegan al partido

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

VIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BVB

Últimos partidos

VIL

0

Victorias

1

Empate

1

Victoria

2

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificación

Enlaces útiles

