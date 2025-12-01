Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Pokal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En los octavos de final de la DFB-Pokal, este 2 de diciembre se lleva a cabo el emocionante encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer 04 Leverkusen. Curiosidad: Ambos equipos jugaron entre sí el pasado sábado. En la Bundesliga, el BVB logró imponerse en la BayArena con un 2-1. ¿Logrará el Dortmund tener éxito de nuevo hoy? La respuesta se conocerá a partir de las 21:00 horas locales en el Signal-Iduna-Park.
GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de TV, detalles del streaming y más.
¿Quién transmite Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen hoy en vivo en TV abierta y streaming?
|España
|Gol Stadium
|Sudamérica
|ESPN 3, Disney Plus Premium
|México
|ESPN 2, Disney+ Premium
|Estados Unidos
|Fubo, ESPN
El partido entre el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen se transmitirá en Gol Stadium para España, mientras que en México se podrá ver por ESPN 2 y Disney+, en Sudamérica a través ESPN 3 y Disney+ y en Estados Unidos por Fubo y ESPN.
El juego comienza a las 21:00 horas de España, 14:00 horas de México, 17:00 horas de Argentina y 15:00 horas del Este de los Estados Unidos.
Hora de inicio Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Alineaciones
Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen alineaciones probables
Lesiones y jugadores suspendidos
Noticias sobre el Borussia Dortmund
El debut de Borussia Dortmund en la DFB-Pokal
fue de todo menos fluido. En el Derbi del Ruhr
contra Rot-Weiss Essen, los negro-amarillos anotaron el gol decisivo en el último minuto a través de Serhou Guirassy
para el ajustado 1-0
. También en la segunda ronda fue dramático: En el partido fuera de casa en Frankfurt, el BVB tuvo que ir a la tanda de penaltis
, que los de Dortmund ganaron por 4-2
.
Noticias sobre Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen comenzó la DFB-Pokal
con una actuación convincente ante el equipo de la Regionalliga Großaspach
y ganó claramente por 4-0
. En la segunda ronda fue más ajustado: Contra el equipo de la segunda división Paderborn
, el Werkself
tuvo que ir a la prórroga, pero finalmente se impuso por 4-2
.
Formaciones
- Gol marcado (encajado)
- 11/9
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
- Gol marcado (encajado)
- 13/3
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Balance enfrentamientos directos
2
Victorias
2
Empates
1
Victoria
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 5/5
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Las tablas
Con VPN transmitir en cualquier parte del mundo
Si se encuentra en el extranjero, puede utilizar un VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN, puede establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y respetados a nivel mundial.
Enlaces útiles