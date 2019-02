Bonucci: "Simeone era agresivo, imparable; su mentalidad ha llevado al Atleti a ganar títulos"

Elogios del central italiano para el Cholo

Leonardo Bonucci, defensa de la Juventus de Turín, elogia al Cholo. Lo hace en la entrevista concedida a As elogia a Diego Pablo Simeone: "Le da una identidad a su equipo, como jugador era así, agresivo, fuerte, imparable... Esto se refleja en el grupo. Su mentalidad le ha llevado a ganar títulos. Si triunfas nadie puede decirte nada, como nadie puede decirle nada a Allegri, Conte o Guardiola. El fútbol no tiene leyes, cada entrenador busca su camino hacia el triunfo".

Para Bonucci, "el Atleti es un equipo complicado, que con Simeone no te deja un centímetro. Es difícil, pero queremos llegar a la final y debemos superarlo. En Madrid debemos marcar un gol". Acerca de Antoine Griezmann y cómo frenarle, el defensa italiano comenta en la entrevista a "As" que "Griezmann es un crack, pero ojalá el Atleti fuera solo él. El Atleti es Diego Costa, Morata, Saúl, Godín, Koke… ¿Cuántos quieres? (Ríe). Necesitaremos pelear cada balón, será una batalla, como siempre cuando juegas con ellos. Viven un momento algo complicado, pero la Champions esconde todos los problemas. Me ha sorprendido Saúl, ha crecido mucho, es joven pero experto. Marcó goles importantes y es completo en ambas fases".

Acerca de la figura de Cristiano Ronaldo, Bonucci comenta que "llegó y se puso a disposición del grupo, siempre tiene una palabra de apoyo por cada compañero. Flipé con su manera de trabajar: cada día, antes y después de los entrenamientos, lo encuentras en el gimnasio. Es una máquina, no para. Sólo puedes admirarlo. Me sorprende que no ganase el Balón de Oro, lo merecía. Fue determinante para que el Madrid ganara otra Champions".

Por último, Bonucci comentó que, en su día, rechazó una oferta del Real Madrid para fichar por el conjunto blanco: "Sí, es verdad: el Madrid me buscó. Ha sido un orgullo y un placer estar en sus miras, significa que he trabajado bien en estos años. Pero bueno, la llamada de la Juventus y las ganas de volver a sentirme en casa llevaron mi corazón a decidir que el color bianconero me queda mejor". Todo listo para el gran choque entre el Atleti y la Juve.