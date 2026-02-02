Goal.com
Bolonia vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Bolonia y AC Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Gran partido para Bologna y AC Milán que se enfrentan en un atípico aplazado de la jornada número 23 de la Serie A. En el Dall’Ara se cierra la ronda con un enfrentamiento que promete espectáculo: Italiano va a la caza de la remontada en el campeonato, después de haber cerrado en el décimo lugar la Fase de Liga de la Europa League. El Milán de Allegri, por otro lado, debe ganar para mantenerse en la estela del Inter y continuar luchando por el Scudetto.

Son 30 los puntos conquistados por el BFC, mientras que el AC Milán llega a la cita con 47 unidades obtenidas hasta el momento.

Arbitra Manganiello, en el VAR actuará Mazzoleni.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en televisión y streaming.

Cómo ver Bolonia vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Bolonia-AC Milán: hora de inicio

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Renato Dall'Ara.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

Bologna contra AC Milán alineaciones probables

Noticias sobre el Bologna

Bologna que recupera a Miranda en la banda izquierda: confirmación para él también en el campeonato después de la prueba de UEL con el Maccabi. Skorupski está suspendido: en la portería irá Ravaglia. Para el resto, le tocará a Castro en la delantera, mientras que hay una cerrada competencia en la banda izquierda entre Cambiaghi y Rowe. 

Noticias sobre el AC Milán

Leao recuperado, Pulisic en duda, Saelemaekers fuera (a la derecha Athekame o será adaptado Loftus-Cheek): al lado de Rafa, si el estadounidense no lo logra, uno entre Fullkrug y Nkunku.

Forma

El empate en Roma ha alargado la racha positiva del AC Milán en el campeonato: en los últimos cinco, sin embargo, han llegado tres empates y dos victorias que han costado un poco de retraso frente al Inter en la clasificación. Bologna, por otro lado, viene de dos derrotas consecutivas en el campeonato contra Génova y Fiorentina.

Partidos entre los dos equipos

Mucho equilibrio en los últimos cinco enfrentamientos: dos victorias para cada uno y un empate. El AC Milán no gana en Bologna desde el 21 de agosto de 2023: 0-2 en el Dall’Ara en esa ocasión. 

Clasificación

El AC Milán es segundo en la clasificación con 47 puntos, mientras que el Bolonia es noveno, superado por la Lazio que ganó el adelanto, con 30 puntos.

