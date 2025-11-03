Bodo vs. Mónaco, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bodo recibe al Mónaco este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el Estadio Aspmyra dentro de la actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Bodo vs Mónaco de la UEFA Champions League 2025-26

El conjunto de la Horda Amarilla espera hacerse fuerte en casa para poder sacar los tres puntos, lo que significaría su primera victoria de su historia en esta instancia.

Los del Principado por su parte, cayeron el fin de semana en casa contra el París SC y se quedaron estancados en la quinta posición de la Ligue One con 20 puntos, a cuatro unidades del PSG.

Cómo ver Bodo vs Mónaco, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica Disney+ Premium México HBO MAX Estados Unidos Paramount+, Vix Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX Premium.

Hora de inicio de Bodo vs. Mónaco

Liga de Campeones - Champions League Aspmyra Stadion

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Tottengam Stadium.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Bodo

El equipo del Círculo Polar Ártico fue el 'caballo negro' de la edición pasada de la UEFA Europa League, donde se coló hasta las semifinales, por lo que intentará una vez más, dar la sorpresa, ahora en el torneo más importante a nivel europeo.

Noticias del Mónaco

El Mónaco por su parte, seguirá sin poder contar con Paul Pogba, el cual fue anunciado como su refuerzo estelar para le presente temporada, debido a que presenta un esguince en el tobillo.

Cómo llegan al partido

