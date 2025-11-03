Bodo vs. Mónaco, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bodo recibe al Mónaco este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el Estadio Aspmyra dentro de la actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Sigue aquí en directo el partido Bodo vs Mónaco de la UEFA Champions League 2025-26
El conjunto de la Horda Amarilla espera hacerse fuerte en casa para poder sacar los tres puntos, lo que significaría su primera victoria de su historia en esta instancia.
Los del Principado por su parte, cayeron el fin de semana en casa contra el París SC y se quedaron estancados en la quinta posición de la Ligue One con 20 puntos, a cuatro unidades del PSG.
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
|Sudamérica
|Disney+ Premium
|México
|HBO MAX
|Estados Unidos
|Paramount+, Vix Premium
El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 8, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.
En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX Premium.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de Bodo vs. Mónaco
El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Tottengam Stadium.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Bodo
El equipo del Círculo Polar Ártico fue el 'caballo negro' de la edición pasada de la UEFA Europa League, donde se coló hasta las semifinales, por lo que intentará una vez más, dar la sorpresa, ahora en el torneo más importante a nivel europeo.
Noticias del Mónaco
El Mónaco por su parte, seguirá sin poder contar con Paul Pogba, el cual fue anunciado como su refuerzo estelar para le presente temporada, debido a que presenta un esguince en el tobillo.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
