Boca, un mes de campeón (sin trofeo)

El 7 de marzo, el Xeneize se quedó con el triunfo más esperado: ganarle un título a River. Sin embargo, el coronavirus tapó cualquier tipo de festejo.

Hace al menos cinco años que Boca esperaba tener un desahogo como el que tuvo el pasado 7 de marzo. La obtención de la Superliga fue el triunfo que necesitaba el club, por las forma y por el rival. Fue el primer paso hacia la recuperación de una mística que en el último lustro parecía haberse perdido, pero el coronavirus llegó para tapar cualquier tipo de festejo. Y hoy, a un mes exacto de consagrarse campeón, no solo el título parece haber quedado en un recuerdo lejano, sino que ni siquiera disfrutó del placer de levantar el trofeo.

Mucho se habló en los días previos a la definición del certamen sobre qué pasaría con la entrega al campeón. River, puntero, tenía que visitar a sin público visitante y el Xeneize recibía a Gimnasia, con lo cual, según ciertos trascendidos a pocos días de los partidos, la organización parecía haber decidido que la copa se quede en La Bombonera. Cierto o no, tanto las redes sociales como en Núñez explotaron de bronca y, finalmente, los premios se quedaron en la oficina de la SAF en Puerto Madero.

El conjunto de Miguel Ángel Russo tuvo dos encuentros más luego de la coronación: se enfrentó con como local por la segunda fecha de la Libertadores y abrió la Copa Superliga como visitante ante . En Mendoza no hubo hinchas, ni periodistas, ni pasillo de honor de parte del rival, ni entregas de ningún tipo. Lo que estaba programado para suceder una semana más tarde ante Central Córdoba, se suspendió por completo cuando Alberto Fernández dictó la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo obligatorio.

Desde el 15 de marzo que Boca no entra a una cancha y por supuesto que no se sabe cuándo volverá. En el medio, los hinchas no solo festejaron a su manera la estrella 69 y el tan ansiado triunfo sobre el histórico rival, sino que también celebraron los 115 años de la institución. El parate no solo afectó la alegría por el título, sino que encima frenó el momento de gracia que atravesaba el equipo. El Xeneize, de hecho, fue uno de los últimos campeones antes de que la pandemia azote al continente americano.