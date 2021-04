Boca - Santos, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras el triunfazo en la altura, el Xeneize recibe al rival que lo eliminó en semis la edición pasada y que ahora llega muy golpeado: renunció Holan.

No se trata de una revancha, porque las circunstancias entre ambos partidos son bien diferentes, pero sin dudas que el encuentro de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores frente a Santos tendrá un sabor especial para Boca, que volverá a jugar contra el rival que lo eliminó en semifinales de la edición 2020 del certamen continental, apenas tres meses después de aquel cruce.

A diferencia de aquel cruce, que asomaba parejo y era de difícil predicción, esta vez diferentes circunstancias colocan al Xeneize como claro favorito en el duelo, no sólo porque en la primera jornada el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió un histórico triunfo en la altura sobre The Strongest y el Peixe cayó como local frente a Barcelona de Guayaquil, sino también por la fuerte crisis deportiva e institucional que atraviesa el conjunto brasileño, que a 24 horas del partido hasta se quedó sin entrenador.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Con Campuzano, Cardona y Rojo todavía sin el alta médica del coronavirus, en la previa del duelo con Santos el Xeneize sumó un nuevo caso, que de todos modos no altera demasiado los planes de Russo: el juvenil Luis Vázquez, que el fin de semana marcó cuatro goles en la Reserva, dio positivo y no podrá estar entre los suplentes. En tanto, Esteban Andrada y Carlos Zambrano ya están nuevamente a disposición del entrenador, pero no serán tenidos en cuenta para el partido luego de haberse perdido más de una semana de entrenamientos.

Con el regreso de Carlos Tevez a la Copa tras descansar en el debut y una nueva ausencia por suspensión de Frank Fabra (aún le queda otra jornada por cumplir), sólo se perfilan dos cambios respecto al equipo que ganó en Bolivia: el Apache ingresará por Agustín Obando y Nicolás Capaldo recuperará el lateral derecho en reemplazo de Julio Buffarini.

¿Los posibles once? Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez, Franco Soldano.

LA FORMACIÓN DE THE STRONGEST

Como si la derrota frente a Barcelona en el debut no hubiera sido suficiente problema para el Peixe, este lunes explotó la bomba: tras la derrota 2-0 en el clásico frente a Corinthians en el Paulista, Ariel Holan presentó la renuncia a su cargo y dejará el club tras haber dirigido apenas 12 partidos. La falta de resultados, la venta de Jefferson Soteldo en plena competencia y la falta de refuerzos fueron factores decisivos en la decisión del entrenador, pero el detonante ocurrió luego de la caída contra el Timao: horas después del partido, la casa del argentino fue atacada con fuegos artificiales y se produjo un principio de incendio en el lugar.

Si bien el presidente del club aseguró que Holan pidió dirigir el encuentro contra Boca como despedida, todo apunta a que no será así ya que el técnico ni siquiera estuvo al frente del equipo en el entrenamiento del lunes. De esta manera, Santos llega a La Bombonera rodeado de incógnitas.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y el Peixe será el martes 27 de abril desde las 21:30 en La Bombonera . El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN , disponible para aquellos que tengan contratado un servicio básico de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).