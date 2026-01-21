Boca Juniors vs. Deportivo Riestra, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra este domingo 25 de enero a las 18:30 horas (Argentina) en el estadio de la Bombonera, por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Deportivo Riestra del Torneo Apertura 2026

El Xeneize alcanzó las semifinales en el Torneo Clausura 2025, donde finalmente cayó frente a Racing. Sin embargo, lo más importante fue que consiguió clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras no asistir a la edición pasada de la justa continental.

Por su parte, el Blanquinegro entregó una buena fase regular el semestre pasado, pero cayó en octavos de final una vez llegada la etapa de eliminación directa. Sin embargo, le bastó para conseguir un valioso boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Cómo ver Boca Juniors vs Deportivo Riestra, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports Premium (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Deportivo Riestra

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 18:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México: 15:30 horas

España: 22:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Deportivo Riestra alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Ubeda Alineación probable Suplentes Manager G. Benitez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Boca Juniors

El Xeneize no ha logrado reforzarse en el mercado invernal y una de sus principales apuestas, Marino Hinestroza, se decantó por un fichaje a Brasil. Ahora, según reportes de TyC Sports, las principales opciones para fichar son Ángel Romero, Alexis Cuello, Chimy Ávila y Rodrigo Auzmendi.

Boca tuvo una pretemporada que incluyó duelos de alto perfil frente a Millonarios (0-0) y Olimpia (2-1), por lo que se puede esperar que el equipo llegue en forma al arranque del campeonato.

Contrario a otros equipos, el Xeneize no tendrá que preocuparse por la Copa Argentina hasta finales de febrero (día 23), con el Gimnasia Chivilcoy como su rival en turno.

Noticias del Deportivo Riestra

Por su parte, el Blanquinegro ha logrado sumar a varios futbolistas para la plantilla dirigida por Gustavo Benítez. Los refuerzos hasta el momento son: Nicolás Watson, José Ingratti, Iván López, Alejo Dramisino y Patricio Madero.

El Deportivo Riestra también tiene la primera fase de la Copa Argentina a la vuelta de la esquina, ya que el 5 de febrero se mide a Deportivo Maipú. En la edición de 2025 fueron capaces de alcanzar los octavos de final, etapa en la que fueron eliminados por Racing Club.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

BOC Último partidos DER 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Boca Juniors 1 - 1 Deportivo Riestra 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación

