Boca - Godoy Cruz, por la Superliga: formaciones, día, horario y cómo verlo por TV en vivo

Tras el primer triunfo oficial de Alfaro, el Xeneize recibe al Tomba en busca de otros tres puntos que lo acerquen a la pelea.

Gustavo Alfaro pudo disfrutar por primera vez de una victoria de Boca en un partido por los puntos. Luego del debut con un opaco empate 1-1 frente a Newell's en Rosario, el Xeneize goleó a San Martín de San Juan en uno de los encuentros que adeudaba del año pasado. Por eso ahora, en La Bombonera, intentará continuar por la senda ganadora cuando reciba a Godoy Cruz , por la fecha17 de la Superliga, en busca de tres puntos que le permitan recortar distancia con Racing y mantenerse a la expectativa en el torneo.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Si bien no reveló quiénes serán los once que enfrentarán al Tomba, Alfaro confirmó que el domingo habrá rotación en el ataque: pese a sus buenas actuaciones en San Juan, Mauro Zárate y Ramón Ábila dejarán sus lugares. "Contra Godoy Cruz van a jugar Tevez y Benedetto. No tenemos tiempo de recuperación. Tenemos que pensar el partido en los 90 minutos. Pero para adelante no invalida que puedan jugar juntos" , aseguró el DT.

¿Cómo podría formar el Xeneize, entonces? Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emanuel Mas; Iván Marcone, Jorman Campuzano; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Sebastián Villa; Darío Benedetto.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE GODOY CRUZ

Tras la dura goleada sufrida como local ante River, el equipo de Marcelo Gómez tendrá la compleja misión de recuperarse en La Bombonera.

El probable XI del Tomba: Roberto Ramírez; Valentín Burgoa, Diego Vieira, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Juan Andrada, Nahuel Arena, Jalil Elias, Diego Sosa, Ángel González; Santiago García.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV O POR INTERNET

El encuentro se disputará el domingo 3 de febrero a las 17.10 (hora de Argentina) y será arbitrado por Silvio Trucco. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium.