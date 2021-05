Boca esperó hasta el final del semestre para resolver fácil

El Xeneize llegó a la última fecha con la necesidad de ganar y se sacó de encima un partido que se presuponía simple, pero que podía complicarse.

Miguel Ángel Russo tiene años de experiencia y si hay algo que sabe es cómo disputar la Copa Libertadores. No solo porque la ganó en 2007, sino porque lleva años participando. Seguramente a más de uno le llamó la atención la rotación constante en algunos partidos, pero el DT sabía lo que hacía: apostar por este partido, a priori el más fácil de los seis. La jugada le dio resultado: Boca le ganó 3-0 a The Strongest en La Bombonera y se clasificó a octavos de final, al mismo tiempo que espera para definir la Copa de la Liga Profesional.

Es cierto que la táctica implementada no lo exime del flojo rendimiento que mostró el equipo en los últimos partidos. Sin embargo, demostró que, cuando se lo propone, puede definir los compromisos en un abrir y cerrar de ojos. Y es que ante los bolivianos, el Xeneize hizo lo que no hizo a lo largo de todo el semestre: fácil lo difícil.

El duelo ante el Tigre se presuponía simple, no solo porque lo había enfrentado y derrotado con cierta facilidad en la altura de La Paz -fue el único de la zona que lo consiguió-, sino por lo mostrado por los dirigidos por Florentín cuando tuvo que salir del Hernando Siles -fue goleado por Barcelona y Santos-. La presión, claro, podía jugar un papel. Si bien no estaba obligado a ganar, un empate podía no alcanzarle. La preocupación duró solo tres minutos.

El bombazo de Agustín Almendra puso el 1-0 casi desde el vestuario y, ya con el marcador a su favor, dominó por completo el desarrollo del juego. Salvo un rato en el que se desconcentró y los visitantes convirtieron un gol, anulado por offside, los locales demostraron toda su superioridad, hasta con un Edwin Cardona a quien no se lo vio al cien por ciento de sus capacidades.

Boca mantuvo la valla invicta por segundo partido consecutivo, marcó tres tantos -había hecho solo uno en los últimos cinco- y se metió en octavos de final como uno de los mejores segundos. La dificultad de los probables rivales quedará para el próximo semestre: Russo, ahora, deberá encargarse de hacer lo mismo que esta noche, el próximo lunes ante Racing.