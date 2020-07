Berbatov: "Zidane se merece una estatua en la puerta del Bernabéu"

El exjugador del United alabó a Zidane, criticó la profesionalidad de Bale, repasó la anulación de la sanción al City.

Dimitar Berbatov, leyenda del o el y embajador de Betfair, ha alabado a Zidane por sus éxitos recientes en el en medio de una situación que, dice el búlgaro, era de todo menos sencilla. “Zidane se merece una estatua en la puerta del Bernabéu porque lo que ha conseguido con el retorno de la competición es alucinante. Me encanta, el tío tiene un aura casi divina. Era top como jugador y ahora lo sigue siendo como entrenador”, comentó Berbatov a las puertas de la jornada en la que el Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga".

“No olvidemos que el curso arrancó con el equipo no muy bien y la gente preguntándose si debería seguir, si había sido un error traerle de vuelta… debe de estar descojonándose de risa”, bromeó Berbatov. “Es un entrenador a la altura de los más grandes y ese reconocimiento se lo merece. No todo el mundo puede ser entrenador del Real Madrid y . Tienes que saber cómo manejar un vestuario así, hacerte su amigo, pero que los jugadores sepan también que tú eres el jefe y que tu palabra va a misa”, insistió el embajador de Betfair.

“Imagínate que tienes a Messi”, empezó a explicar como ejemplo el ex delantero búlgaro. “Tienes que saber cómo hablar a jugadores de ese perfil, como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, para que vean tu visión del partido, no cómo jugar. ¿Qué diablos le vas a decir a Messi de cómo jugar? ¿Te imaginas lo que le debe decir Setién antes de cada partido? Sólo tienes que asegurarte de son felices, que están concentrados y entonces jugarán para ti, destruirán al rival y te harán ganarlo todo”, explicó Berbatov.

“Lo de Bale es una falta de respeto y profesionalidad”

Berbatov también fue tajante a la hora de describir la situación de Gareth Bale después de que, en los dos últimos partidos, el galés haya sido cazado en el banquillo simulando que dormía o que miraba el partido con unos prismáticos.

“Cuando lo vi flipé. No me creía que estuviera ahí, poniéndose la máscara como si estuviera durmiendo. De ninguna manera puedo apoyar algo así. Muestra una falta de profesionalidad y respeto hacia al Real Madrid. Se ha pasado de la raya”, insistió el embajador de Betfair, claramente molesto.

“Yo sufro porque Bale no juegue porque me encanta. No puedo sentir lo que siente ni ponerme en su lugar, saber lo que sufre, pero ese tipo de reacciones es ir demasiado lejos y creo que tiene que encontrar una solución. Todo esto no es bueno ni para él, n para el Real Madrid. Sinceramente, no entiendo nada…”, continuó Berbatov.

“Si yo fuera un hincha del Real Madrid y viera algo así, un jugador faltando así al respeto a mi club, estaría muy molesto. Creo que lo mejor es que se vaya. Que busque una cesión o un club lo compre. Lo que hizo parecía que fue una muestra de poder. Que estaba en plan ‘Me importa un pimiento que juegue o no, haré lo que me dé la gana’ y eso no me parece nada bien. No apoyaré actitudes así”, añadió el embajador de Betfair que, hasta hoy, siempre había alentado a Gareht Bale.

“El City no iba a ser sancionado, no habría sido bueno para la Champions”

Berbatov también quiso valorar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas en inglés) de levantar el veto al y permitirle jugar en competiciones europeas. “Visto con perspectiva deberíamos haber caído antes en la cuenta de que el City no iba a ser sancionado. Tienen jugadorazos, uno de los mejores entrenadores de la historia y se han gastado mucho dinero. Una sanción así habría sido mala para la Champions. La gente del City estará feliz, pero otros en el mundo del fútbol habrán alucinado con la decisión. Esto abrirá un gran debate”, valoró el embajador de Betfair.

Para el búlgaro, esta decisión “supondrá un enorme empujón para el City en la Champions esta temporada. A Guardiola le dijeron cuando llegó a aquí ‘Gana la maldita copa’, así que, con esta decisión, sí, tendrá algo de presión, pero también impulso. En el City creen que nunca serán un gran equipo hasta que no ganen la Champions”, describió Berbatov.

“El Tottenham no necesita a Lucas Vázquez”

Por último, el embajador de Betfair habló del posible fichaje del madridista Lucas Vázquez por el que fue su equipo, por el Tottenham. “No creo que los Spurs necesiten a Lucas Vázquez, necesitan un defensa. Si a Mourinho le gusta, perfecto, seguro que irá a por él, pero yo lo veo similar a Lucas Moura, aunque ahora mismo lo que más le urge es encontrar buenas alternativas atrás”, concluyó Berbatov.