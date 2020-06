La espectacular asistencia de Benzema a lo Guti en el Espanyol - Real Madrid

El Real Madrid se adelantó en su partido ante el Espanyol gracias a un tanto de Casemiro al borde del descanso. Sin embargo, lo más destacado de la acción es la asistencia, y no la definición.

En un recurso técnico espectacular, Karim Benzema se inventó un taconazo para dejar solo al centrocampista, que batió sin problemas a Diego López.

La jugada recuerda inevitablemente a José María Gutiérrez, 'Guti'. El ex14 del dejó en su carrera varias genialidades, aunque una de las más recordadas es un taconazo en Riazor, precisamente para que Benzema marcara ante el Deportivo.

Truth police: if you’re comparing Benzema’s (really nice!) assist to this work of otherworldly beauty, you’ve gone wrong pic.twitter.com/Qyr6Ey3W5b