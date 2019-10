Beccacece dejó de ser el DT de Independiente

El entrenador comunicó su decisión de no seguir al frente del equipo tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina.

“Mañana me junto con el presidente y veremos qué pasa".

Luego de ser eliminado por Lanús en los cuartos de final de la Copa Argentina, Sebastián Beccacece dijo todo sin decir nada. Aunque primero debía reunirse con Hugo Moyano, el DT tenía claro que su -corto- ciclo en Independiente estaba terminado.

Menos de 24 horas después, esa reunión se produjo y el entrenador no dio vueltas para comunicar que no continuaría al frente del plantel, decisión que fue bien recibida por los dirigentes, quienes también consideraban que era el momento indicado para ponerle el punto final a la historia de Beccacece en Avellaneda.

"Estamos para confirmar que de común acuerdo hemos decidido no continuar. Aplicamos el sentido común, no cumplimos con los objetivos", señaló el director técnico, en conferencia de prensa, el sábado por la tarde. "Hemos sido muy dignos y trabajado con mucho compromiso. En el tiempo que estuvimos, Independiente ha sido nuestra prioridad y ese compromiso por ahí no se trasladó a los resultados. Me quedo con la sensación de haber dejado todo y no haber conseguido los resultados", agregó.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Independiente.



Fernando Berón se hará cargo del equipo de manera interina y dirigirá su primera práctica mañana a las 9 en Domínico. pic.twitter.com/FAhZsBY9KH — C. A. Independiente (@Independiente) October 26, 2019

El exayudante de campo de Jorge Sampaoli había generado gran expectativa con su llegada, hace apenas cuatro meses, para reemplazar a Ariel Holan. Sin embargo, pese a la importante inversión que hizo el club en el último mercado de pases, nunca logró que su equipo tenga el funcionamiento ni la regularidad que pretendían tanto él como los siempre exigentes hinchas del Rojo.

En total, dirigió 16 partidos, ganó ocho, perdió siete y empató uno. Llegó a cuartos de final en la Copa y en la Sudamericana (eliminado por Independiente del Valle), mientras que en la Superliga deja al equipo en el 14° puesto -con un partido menos-, a ocho unidades de los punteros, Boca y Argentinos.

De cara al partido del miércoles ante Unión, en Santa Fe, se hará cargo del equipo de manera interina Fernando Berón, coordinador general del fútbol juvenil de Independiente. Los primeros apuntados por la dirigencia para reemplazar a Beccacece son Mauricio Pellegrino (ya tuvo una experiencia y está libre tras su salida del ), Lucas Pusineri (actualmente en ) y nuevamente Holan.