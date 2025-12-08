Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andreas Pfeffer

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Hoy, martes 9 de diciembre, el FC Bayern Múnich recibirá al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones en la jornada 6 de la fase de grupos. El partido se disputa a las 18:45 horas (tiempo de españa) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

En este artículo, GOAL te dice cómo ver el partido en vivo por televisión y hacer streaming hoy.

Cómo ver Bayern Múnich vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, UniMás, ViX Premium y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Temas de la semana: ¿Qué ha estado pasando en el Bayern Múnich?

El Bayern es el líder indiscutido de la Bundesliga. El sábado pasado, ganaron en el VfB Stuttgart. En la Liga de Campeones, sufrieron su primera derrota de la temporada en todas las competiciones en la última jornada, perdiendo 3-1 ante el Arsenal. Son cuartos en la tabla con doce puntos. Una victoria contra el Sporting vería al equipo de Vincent Kompany dar un gran paso hacia la clasificación directa para los octavos de final.

Vincent Kompany FC Bayern 2025Getty Images

Temas de la semana: ¿Qué pasó en el Sporting de Lisboa?

El Sporting empató 1-1 con sus rivales de ciudad, el Benfica, en la liga portuguesa el pasado viernes, perdiendo la oportunidad de acercarse al líder FC Porto. Los campeones actuales y ganadores de copa también están a la zaga en la Liga de Campeones. En el octavo lugar con diez puntos, actualmente se clasificarían directamente para los octavos de final. El Sporting sufrió su única derrota en esta temporada de la CL hasta ahora en la jornada 2 ante el SSC Napoli.

Morten Hjulmand Sporting 2024-25Getty Images

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Hora de inicio

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Alineaciones

Bayern Múnich contra Sporting de Lisboa alineaciones probables

4-2-3-1

Formación

1
M. Neuer
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
6
J. Kimmich
42
L. Karl
7
S. Gnabry
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane
1
R. Silva
20
M. Araujo
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
26
O. Diomande
8
P. Goncalves
7
G. Quenda
52
J. Simoes
42
M. Hjulmand
17
Trincao
97
Luiz Suárez

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Borges

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Forma

Gol marcado (encajado)
18/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Enfrentamientos directos

FCB

Últimos partidos

SCP

3

Victorias

1

Empate

0

Victorias

13

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
2/4
Ambos equipos anotaron
1/4

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Las tablas

