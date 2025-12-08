Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hoy, martes 9 de diciembre, el FC Bayern Múnich recibirá al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones en la jornada 6 de la fase de grupos. El partido se disputa a las 18:45 horas (tiempo de españa) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

Cómo ver Bayern Múnich vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

En este artículo, GOAL te dice cómo ver el partido en vivo por televisión y hacer streaming hoy.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, UniMás, ViX Premium y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Temas de la semana: ¿Qué ha estado pasando en el Bayern Múnich?

El Bayern es el líder indiscutido de la Bundesliga. El sábado pasado, ganaron en el VfB Stuttgart. En la Liga de Campeones, sufrieron su primera derrota de la temporada en todas las competiciones en la última jornada, perdiendo 3-1 ante el Arsenal. Son cuartos en la tabla con doce puntos. Una victoria contra el Sporting vería al equipo de Vincent Kompany dar un gran paso hacia la clasificación directa para los octavos de final.

Getty Images

Temas de la semana: ¿Qué pasó en el Sporting de Lisboa?

El Sporting empató 1-1 con sus rivales de ciudad, el Benfica, en la liga portuguesa el pasado viernes, perdiendo la oportunidad de acercarse al líder FC Porto. Los campeones actuales y ganadores de copa también están a la zaga en la Liga de Campeones. En el octavo lugar con diez puntos, actualmente se clasificarían directamente para los octavos de final. El Sporting sufrió su única derrota en esta temporada de la CL hasta ahora en la jornada 2 ante el SSC Napoli.

Getty Images

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Allianz Arena

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Alineaciones

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Forma

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Enfrentamientos directos

Bayern Munich vs. Sporting Lisboa: Las tablas

Transmite desde cualquier lugar del mundo con VPN

Enlaces útiles

Si estás en el extranjero, puedes usar una VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. NordVPN te permite establecer una conexión segura en línea desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.