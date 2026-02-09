Bayern Múnich vs. RB Leipzig, Pokal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Bayern Múnich y el RB Leipzig se enfrentan en los cuartos de final de la DFB-Pokal, la Copa de Alemania.

Los bávaros de Kompany, que vienen de un 5-1 contra el Hoffenheim en la Bundesliga, han superado hasta ahora a Wehen, Colonia y Union Berlín; mientras que el Leipzig ha superado a Sandhausen, Cottbus y Magdeburgo.

A continuación, toda la información sobre Bayern Múnich-RB Leipzig, incluidas las alineaciones, el canal de TV y la cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Bayern Múnich vs RB Leipzig, Pokal 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de GOL y GolStadium, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio Bayern Múnich vs. RB Leipzig

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Bayern Múnich-RB Leipzig

BAYERN MÚNICH (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. Entr. Kompany

LEIPZIG (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis. Entr. Werner

