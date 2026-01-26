Goal.com
Liga de Campeones
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoVillarreal
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Bayer Leverkusen vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Bayer Leverkusen y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bayer Leverkusen recibe a Villarreal este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio BayArena, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Bayer Leverkusen vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Los 11 de la Compañía llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Olympiacos en la fecha 7. El equipo dirigido por Kasper Hjulmand es vigésimo en la clasificación con nueve puntos, por lo que aún deben confirmar su lugar en el playoffs con un triunfo o un empate.

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó por 1-2 frente a Ajax en su más reciente partido en el certamen continental, a pesar del gol de Tani Oluwaseyi. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es penúltimo en la tabla con solo una unidad, ya eliminado del torneo.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Liga de Campeones
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Cómo ver Bayer Leverkusen vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 5 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Bayer Leverkusen vs Villarreal

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio BayArena.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Bayer Leverkusen contra Villarreal alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Marcelino Garcia Toral

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Bayer Leverkusen

Los 11 de la Compañía vienen de cortar una racha de dos derrotas en la Bundesliga con un triunfo sobre el Werder Bremen el pasado fin de semana, con lo que se mantienen en la quinta posición de la tabla, a cuatro puntos de distancia de los puestos de Champions League.

Noticias del equipo Villarreal

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó en casa frente al Real Madrid en LaLiga y es cuarto lugar en la clasificación. Es su segundo descalabro al hilo a nivel local, por lo que quizá cerrar con un triunfo en Champions League no sea prioridad y Marcelino apunte por rotar de cara a su duelo de fin de semana contra Osasuna. 

En otras noticias, Juan Foyth fue operado con éxito tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, lesión que lo deja fuera de acción por el resto de la temporada y de la Copa del Mundo en el verano.

Forma

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

VIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

B04

Últimos partidos

VIL

0

Victorias

1

Empate

3

Victorias

3

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/4
Ambos equipos anotaron
2/4

Clasificaciones

