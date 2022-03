Barrios reina en la que fue su casa

Por Jorge C. Picón - En los planes de La Fábrica de esta temporada, no entraba caer derrotado en octavos de final de la UEFA Youth League. Tampoco que fuese contra el rival en la capital, y que para más inri, es entrenado por Fernando Torres. Pero lo más doloroso fue que un ex de la casa fuese el protagonista destacado de la eliminatoria. Pablo Barrios, jugador blanco hasta 2017, fue un vendabal de fútbol que el Madrid de Hernán Pérez no fue capaz de detener. Marcó dos goles. Mejor dicho, golazos. El primero tras una buena jugada individual dentro del área y el segundo, cuando más apretaba el rival, con un misil desde 25 metros. Por si fuera poco, dio una asistencia.

El Madrid decidió dejar de contar con él en 2017. El Atlético de Madrid aprovechó la oportunidad y lo reclutó para su cadete B. Años después, recoge los frutos de esa incorporación. Viendo su rendimiento, el verano pasado decidieron renovarlo con un nuevo contrato que lo vincula a los rojiblancos hasta 2025. Ese pasado blanco quedó claro en la celebración del primer gol: manos a la camiseta para señalarse el dorsal, ante los 2.100 aficionados que se dieron cita en el Alfredo Di Stefano.

No es la primera vez que asalta Valdebebas: el pasado 23 de enero, en el derbi de División de Honor, el medio cazó un balón en la frontal y, con otro latigazo como el de hoy, le dio el triunfo a los suyos, que actualmente son líderes de la categoría a siete puntos del Madrid. Se ha convertida en una criptonita para el que un día fue su equipo.

Un Madrid con más talento que fútbol

El equipo de Hernán Pérez se plantó en el mini-derbi sin un plan determinado. Lo poco que propuso en ataque fue, como era de esperar, insuficiente para romper la línea de tres medios y, después, de cinco defensas que plantó Torres. Trataban de mover el balón de un lado a otro, pero de forma inofensiva. Tampoco funcionaron las jugadas individuales. Demasiadas conducciones estériles. El 'Niño' sí lo tenía preparado: ahogar el talento en bandas del Madrid y buscar el vuelo de Salim en banda y la clarividencia de Barrios para matar al contragolpe. Mario Martín y Alejandro Jiménez fueron el único antídoto a esa receta.

Dos centros, uno cazado por David González y otro por Marvel, le acercaron en el marcador en dos ocasiones, pero la sensación es que casi siempre estuvo lejos. Derrota muy dura que les deja fuera de la competición más importante de la temporada. Con la División de Honor muy difícil, solo queda la Copa del Rey Juvenil como salvavidas e intentar entrar en la Copa de Campeones a final de curso. Todavía hay espacio para mantener la ilusión, aunque el palo de la Youth League ha hecho mucho daño.