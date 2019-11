Barovero, el hombre que cambió la historia contra Boca

Durante los 4 años que estuvo en River, el arquero disputó 12 Superclásicos: tiene récord positivo y fue decisivo en dos eliminaciones coperas.

El dedo índice de la mano derecha se eleva hacia el cielo. Es la única muestra de que por ese cuerpo, que hace un segundo fue tan grande como el Monumental, transita una emoción. El rostro, serio e impasible, no transmite absolutamente nada. Si la foto no tuviera un contexto, nadie podría creer que ese señor con cara de bancario, oficinista o empleado administrativo -pero no de arquero héroe- al que ni siquiera se le escapa una mínima sonrisa acaba de atajar uno de los penales más importantes de la historia del Superclásico. Sin embargo, ahí está Marcelo Barovero, con cara de nada, un segundo después de arrojarse hacia su izquierda y elevar su guante derecho para atajar el remate de Emmanuel Gigliotti que hubiera podido cambiar la historia completa del River de Marcelo Gallardo. Es, ni más ni menos, el instante que define su paso por el arco del Millonario y del que este miércoles se cumplen cinco años exactos.

De todas las atajadas que realizó en los 12 partidos contra Boca que disputó, ninguna es más determinante que ese penal a los tres minutos de la semifinal de vuelta de la . Y eso que en el partido disputado en la Bombonera, el uno había realizado seis salvadas para sostener el 0-0, más que en ningún otro encuentro de la competición. Desde ese partido y hasta su despedida a mitad de 2016, solamente en uno de los 57 partidos que jugó en cualquier torneo realizó más salvadas: en su última Libertadores, frente a The Strongest, en la altura de La Paz, tuvo ocho.

Pero hay, también, otra intervención de Barovero frente al Xeneize que si no lidera el ranking es solamente porque existe la acción contra Gigliotti. Y que casualmente también se dio en el Monumental e instantes después de que comenzara la acción, aunque en este caso la del segundo tiempo: en la ida de los octavos de final de la 2015, a los 14 segundos de juego del complemento, Jonathan Calleri se filtró entre una defensa parada en línea, se internó en el área en diagonal desde la derecha con la pelota dominada y definió cruzado ante el achique de rodillas del arquero, que desvió el remate con su muslo. Otra ocasión que ocurrió con el partido 0-0 y que podría haber modificado toda la valoración general del ciclo Gallardo.

En el global, el cordobés es uno de los pocos futbolistas de las últimas dos décadas que disputó al menos una decena de partidos contra Boca y tiene un récord positivo. O algo así. En los 12 Superclásicos que jugó, el arquero acumuló tres victorias (los dos 1-0 en el Monumental por las Copas, los días de las atajadas a Gigliotti y Calleri y el 2-1 del Final 2014, el Ramirazo), cinco empates (2-2 en el Inicial 2012, 1-1 en el Final 2013 y 1-1 en el Campeonato 2014, el día del diluvio, y los dos 0-0 del campeonato pasado) y tres derrotas (1-0 en el Inicial 2013, el día que perdió con Gigliotti, y las dos del Campeonato 2015: 2-0 y 1-0). El encuentro que falta, claro, es el de vuelta de la Libertadores de 2015, en el que el gas pimienta dejó en segundo plano a la pelota: la historia estaba 0-0 en el momento de la suspensión, pero la Conmebol nunca se expidió sobre el resultado final. Aunque, por cómo terminó esa película, para River y para Barovero, fue como una victoria.

Aquella serie en la Sudamericana fue la primera de las cuatro instancias de eliminación directa que afrontó el Millonario contra Boca, con el Muñeco en el banco. Todas terminaron en victoria del equipo de Gallardo. Y todas las explicaciones de por qué empiezan en aquel guantazo de Barovero. El hombre que cambió la historia.