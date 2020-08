Barcelona: Una Champions League para redimirse

Los azulgrana quieren recuperar la corona europea cinco años después y tras una temporada en la que pueden acabar con las manos vacías si no lo logran

Ha llegado la hora de la verdad para el de Quique Setién. El cuadro azulgrana debe pasar página a una de las temporadas más convulsas -y hasta la fecha más decepcionantes- de los últimos años para intentar ganar la sexta de su historia y cerrar el año con al menos un título, el que más desea una afición que no ve a su equipo en la final desde el año 2015.

Es bien sabido que el equipo llega con lo justo pero sigue teniendo a un Leo Messi que da muestras que para él no pasan los años. El barcelonismo lo fía todo a su talento mientras reza para que el equipo y su equilibrio no colapsen como ha sucedido en el tramo final de en demasiadas ocasiones. Son sólo tres partidos y con Messi en forma puede suceder cualquier cosa.

Setién, su única Champions League y es a vida o muerte

El técnico está señalado desde que perdiera LaLiga frente al y se especula que ni siquiera proclamándose campeón de Europa aspiraría a seguir un año más en el Camp Nou. "Nuestra voluntad es la de cumplir el contrato con Setién y que esté la próxima temporada" dice Josep Maria Bartomeu, probablemente para no minar todavía más la moral de la plantilla, parte de la cual todavía no entiende el por qué de la destitución de Ernesto Valverde. El 5 a 0 con el que cerró LaLiga y el no tener nada que perder son sus avales para el que será el tercer partido en la máxima competición europea de la vida del cántabro tras el 3 a 1 al Nápoles.

Messi, siempre Messi

El rosarino es el gran argumento del Barcelona para soñar en su sexta Champions League. Su capacidad para tomar siempre la mejor decisión, no obstante, debe verse acompañada por un equipo ya no a la altura, porque eso es imposible, pero que al menos mantenga el tipo como no lo ha hecho en un tramo final de LaLiga en el que ha tropezado demasiadas veces, dejándose remontar en los últimos minutos y concediendo el campeonato.

Aun así se ha visto la versión más generosa de Messi, líder de Primera División tanto en goles como en asistencias. Es la enésima mutación del diez, siempre al rescate de un Barcelona que más que nunca se agarra a su inspiración. Su destino en Europa depende casi únicamente de él.

Riqui y Ansu pueden revolucionar el once

Si por algo se caracteriza este Barcelona es por lo corta que es su plantilla. Con Ousmane Dembélé como duda y Samuel Umtiti lesionado, la suerte es que Setién recupera a Busquets y Vidal tras cumplir sanción y quizá hasta pueda contar con el francés para hacer de revulsivo, de forma que ante el Bayern pueda plantear algún que otro cambio más que los dos que realizó ante el Nápoles.

Entonces había podido recuperar a Antoine Griezmann y a Clément Lenglet y sigue teniendo a Ansu Fati y a Riqui Puig en plena forma y con ganas de comerse el mundo. Esta combinación de talento emergente y la veteranía de los pesos pesados es prácticamente todo lo que le queda a un Barcelona para el que su once tipo son cuentas hechas porque no hay mucho más entre lo que elegir:

Tras las urgencias, vienen las prisas

De la mano de Ronaldinho primero y de Messi después el Barcelona dio por cerrada la carpeta de las históricas urgencias históricas o, dicho de otro modo, ¿cómo era posible que un club con ese historial sólo hubiera ganado una vez la máxima competición continental? El brasileño y especialmente el rosarino pusieron al Barcelona donde tocaba, también por palmarés.

Sin embargo, Messi se acaba y a los treinta y tres años ya no le quedan tantos para marcar la diferencia a mayor gloria del Barcelona, al que ha dado un tercio de sus títulos totales. El Barcelona está por mérito propio entre la realeza europea pero cerrar un año en blanco con Messi en el equipo sería imperdonable.