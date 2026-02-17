Barcelona de Guayaquil vs. Argentinos Jrs, Copa Libertadores: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Barcelona de Guayaquil y Argentinos Juniors se enfrentan este miércoles 18 de febrero, a las 21:30 horas (tiempo de Argentina), en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en Ecuador, por el partido de ida de la segunda fase de la Libertadores 2026.

Cómo ver Barcelona de Guayaquil vs Argentinos Jrs, Copa Libertadores 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports y Telefe (Argentina), ESPN 5 (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Barcelona de Guayaquil vs Argentinos Jrs

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Monumental Isidro Romero Carbo.

México: 18:30 horas

España: 01:30 horas (jueves 19)

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Barcelona de Guayaquil llega para su primer partido oficial de la temporada. El equipo disputó apenas tres amistosos este año, con dos victorias y una derrota. Los ecuatorianos juegan el primer partido frente a su afición y buscan llevar un buen resultado a Argentina.

Por otro lado, Argentinos Juniors llega con la moral alta para el partido. En su último encuentro, el equipo derrotó a River Plate por 1 a 0, por el Campeonato Argentino. En seis partidos en la temporada, los argentinos suman dos victorias, tres empates y solo una derrota.

El partido promete ser equilibrado, con Barcelona intentando dominar las acciones, mientras Argentinos Juniors busca sacar un buen resultado fuera de casa.

Barcelona de Guayquil: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa y Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García y Milton Celiz; João Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. Entrenador: César Farías.

Argentinos Juniors: Sin alineación definida.

Bajas

Barcelona de Guayaquil

Sin bajas confirmadas.

Argentinos Juniors

Diego Rodríguez, Juan Cardozo, Gabriel Florentín, Joaquín Gho y Matías Giménez están lesionados.

Forma

Partidos entre ambos equipos

Clasificación