Barcelona: Cabeza alta, listón por el suelo

El ridículo es pequeño comparado con Roma, Liverpool o Bayern, pero ahí está un nuevo fracaso para los catalanes.

Si el Barça dejó París con la cabeza alta, el listón quedó por el suelo. Peor aun, agujereó el césped del Parque de los Príncipes y bajó un par de metros. En la capital de Francia, los catalanes firmaron su sexto KO continental en fila. Lo hicieron con menos estrépito y el ridículo es pequeño comparado con Roma, Liverpool o Bayern. Pero ahí está el fracaso, palabra que no muerde. Para la Real Academia Española, 'fracaso' es 'malogro, resultado adverso de una empresa o negocio', 'suceso lastimoso, inopinado y funesto', 'caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento'. Cualquiera de esas definiciones le sienta más o menos bien al Barça porque no logró el objetivo. ¿Son un grupo de fracasados? No. ¿Fracasaron? Desde luego.

Flota en el ambiente la sensación de que el Barça dice 'adiós' a Europa y 'hola' al futuro. Habrá que vender esperanza. Y parece que Messi está contento con que "el equipo va a más", según palabras de Koeman. El holandés dijo también que se iba con "buenas sensaciones porque tuvimos posibilidades sobre todo de ponérselo complicado a nuestro contrario". Ese contrario era el PSG, que después de 28 jornadas es segundo del Lille en la liga de Francia. Tiene una buena plantilla, pero jugó toda la eliminatoria sin su mejor -o segundo mejor- futbolista. Al otro, a Mbappé, le había bastado el partido en el Camp Nou para sentenciar la serie.

Hubiera tenido gracia que el Barcelona no apretara al PSG estando obligado a hacer cuatro goles en París. Lo intentó - faltaba menos- pero no pasó del 1-1. Y también hay que escribirlo: el PSG sólo quiso defender la ventaja conseguida en febrero. ¿Hubiera tenido la misma postura con la eliminatoria abierta? No hay pruebas, pero tampoco dudas: no. Como sea, el Barcelona perdió 5-2 en el global y se quedó a un mundo -tres goles, uno más de los que hizo en 180'- de forzar la prórroga. Si eso es caer con orgullo, el problema del Barça es todavía más grande.