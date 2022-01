Barça-Madrid: presente y futuro en Riad

Un Clásico es un Clásico. Independientemente de la distancia -abismal- que separa a los dos eternos rivales en la clasificación de LaLiga, un Barcelona-Real Madrid iguala fuerzas. Ambos equipos siempre han sacado energía y calidad extra, sobre todo en eliminatorias a un único partido, como sucedió en las dos últimas finales de Copa del Rey en las que se enfrentaron, en 2011 y 2014, con el Madrid ganándole el título a un Barcelona que llevaba años siendo superior a los blancos en los torneos regulares y en eliminatorias a doble partido. Ahora, tras varias temporadas de decadencia azulgrana, el conjunto blanco llega a la semifinal de la Supercopa de España a superando al Barça en todo: en puntos en LaLiga, en su participación en la Champions League, en sensaciones, en equilibrio de equipo y, sobre todo, en eficacia en las áreas.

El Madrid no es un equipo perfecto, pero es el que más goles marca -con diferencia- (lleva 45 en LaLiga, por 31 del Barça) y el tercero que menos encaja (18 en 21 partidos. El Barça ha encajado 23 en 20 encuentros). Y afronta este Clásico sabiéndose favorito, pese a lo que públicamente digan los entrenadores. Hubo un tiempo en el que el Barcelona de Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique atropellaba al Madrid. Nadie podía con ellos, ni Juande Ramos, ni Manuel Pellegrini, ni José Mourinho, ni el mismo Carlo Ancelotti aún ganando la Décima, ni Rafa Benítez. Es cierto que Mourinho desgastó a Guardiola, pero el Barça siguió ganando en el césped a un Madrid que sólo cambió las tornas definitivamente con la llegada de Zinedine Zidane.

Ahí todo se puso patas arriba, sobre todo cuando los centros del campo dieron un vuelco al juego al juego de ambos equipos. Lo dejaron Xavi e Iniesta y en el Madrid se forjó la leyenda de los ídolos Casemiro, Kroos y Modric, que a día de hoy siguen siendo imparables. Los merengues tocaban el cielo mientras el Barça no encontraba a los herederos del fútbol posicional azulgrana. Por ahí fueron pasando Rakitic, Arda Turan, Arthur Melo, André Gomes, Arturo Vidal, Paulinho, Aleñá, Rafinha, Denis Suárez, Pjanic, Riqui Puig e incluso la gran apuesta Frenkie de Jong, por el que se pagaron 75 millones de euros y se dipositaron grandes esperanzas. Pero ninguno se consolidó ni dio señales de poderse convertir en el líder de la construccion del juego culé. Ni siquiera el neerlandés. Algunos jóvenes, otros veteranos, pero nadie convenció a sus entrenadores como sí lo están haciendo dos chavales de la cantera que no llegan a los 20 años. Uno, hasta sigue siendo menor de edad.

Nico González y Pablo Páez Gavira 'Gavi' forman parte del grupo de futbolistas que han jugado más minutos esta temporada en el Barça. Sobre todo Gavi, que ya es considerado un indiscutible para Xavi y que, a sus 17 años, ha enamorado también al seleccionador nacional absoluto. Luis Enrique no solamente cuenta con el andaluz, sino que le ha convertido en titular en 'la Roja' desde el primer día. Digan lo que digan. Un fijo que ya nadie discute pese a no tener prácticamente experiencia en el fútbol profesional. Un jugador que dio el salto de juvenil al primer equipo sin necesidad de acumular minutos en el filial en Segunda B. Con Nico se va con un poco más de cautela -Gavi es un tren en marcha sin frenos-, pero desde que le hizo debutar Koeman en la primera jornada de LaLiga ante la Real Sociedad, no ha dejado de participar y de formar parte de los mejores minutos del Barça en los últimos meses. Se entiende a las mil maravillas con Gavi y está entre los once futbolistas más utilizados en todas las competiciones con 19 primaveras a sus espaldas.

A día de hoy, la trayectoria de Nico y Gavi no se puede comparar a la de Kroos y Modric, que han ganado cuatro Champions League con el Real Madrid en los últimos ocho años y que siguen liderando a un equipo que vuela en LaLiga. Pero en el césped del Estadio Rey Fahd de Riad, la capital de Arabia Saudí, se verán las caras el presente del fútbol mundial con un futuro que llega pisando el acelerador a fondo y a toda velocidad. El balón de la Supercopa buscará su dueño. El Madrid y el Barça se pelearán por él. Lo querrán los veteranos, los que tienen 32 y 36 años, y en el otro bando los que suman 17 y 19. Casi veinte años de diferencia entre Gavi y Modric. El duelo no tendrá desperdicio.