Baraja está sabiendo no mezclar su imagen con Lim

Héctor Gómez analiza el primer mes de Baraja al frente del cuadro ché

Ahora que se cumple un mes de Ruben Baraja al frente del Valencia CF, creo que es de justicia resaltar que ante todo Baraja ha demostrado dos cosas: valentía e inteligencia. Ha sido valiente, muy valiente, para coger un Valencia a la deriva, metido en puestos de descenso y con un clima social absolutamente irreconducible. Pero principalmente, pienso que lo que más ha sido ha sido es inteligente, muy inteligente



Desde el día de su presentación, el vallisoletano ha sabido dirigirse al aficionado sin ningún tipo de filtro y dejando claro que el que pide ayuda es Rubén Baraja, y que la pide para salvar al Valencia CF, no a Meriton.

Ese mensaje ha sido tan natural y ha sonado tampoco intoxicado por Meriton, ni por sus palmeros, que en ningún momento ha necesitado recurrir al manido ADNVCF para que el valencianista se ponga de su parte. La ficción detectado claramente quién es Merito, quién es Peter Lim y ya huele desde kilómetros todo lo que ellos hacen para intentar mantener su chiringuito. Y ahí, es donde Baraja ha mostrado ser un tipo con las ideas muy claras y ha sabido acertar el mensaje.

Durante esta la semana he analizado con calma el tuit que puso Baraja el viernes por la tarde, dirigiéndose a la afición: "No soy de mensajes prefabricados. Siempre he intentado ser honesto y así lo soy hoy: mañana jugamos TODOS el partido. Hasta el pitido final TODOS JUNTOS. Juega el VALENCIA CLUB DE FÚTBOL en MESTALLA. AMUNT!".

Ese mensaje tenía mucha más carga de la que podría contener un simple tuit. Baraja hablaba de Valencia CF como club y haciendo una diferenciación clara de Peter Lim. En ese tuit, Baraja habló de un todos juntos y el que juega es el Valencia CF. Quizá haya quien lo interprete de otra manera, pero yo veo con nitidez que Baraja lo que estaba pidiendo en ese mensaje, era que la gente apoyara a su club hasta el pitido final, porque para otras cosas ya habrá tiempo. Fue algo así, como decirle a la gente primero hay que salvar al Valencia y después habrá que salvar al club.

Lo bueno que ha tenido el Pipo es que ha llegado con el mercado cerrado y que no va a tener la necesidad de hablar prácticamente nada de Peter Lim, ni de Layhoon, porque su trabajo ahora mismo es mucho más complejo y pasa por salvar al equipo del descenso. Por eso, Rubén ha sabido alejarse de todo lo que huele a Peter Lim, porque sabe a la perfección lo que piensa el valencianista, y sabe que acercarse hoy a la figura del asiático es ponerse muy cerca del fuego.

Me alegra ver como una leyenda en el terreno de juego, está sabiendo acertar con decisiones desde el banquillo, porque prácticamente todos los ídolos de aquella maravillosa etapa del doblete que se han sentado en el banquillo de Mestalla, han fracasado a lo grande. Espero y deseo, que Baraja mantenga esa línea de aciertos en el verde y en sus mensajes en los próximos cuatro meses, porque eso significará que salva al Valencia. Ahora bien, a partir de ahí comenzará una nueva batalla para salvar al Valencia de las garras de Peter LIM, el peor gestor de la historia del Valencia CF y que no merece tener a escudos como Baraja o Marchena que le paren y le tapen todas sus tropelías a este club.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"