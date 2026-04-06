En un momento en el que el mundo del deporte italiano aún se está recuperando de la conmoción histórica tras su tercera ausencia consecutiva del Mundial, el polémico «Super Mario» Balotelli, delantero del Al-Ittihad de Emiratos Árabes Unidos, ha roto su silencio sobre la catástrofe futbolística que se abatió sobre la selección de su país tras la estrepitosa derrota ante Bosnia y Herzegovina en la repesca de clasificación.

El último de los reyes de la red mundialista

La impactante paradoja numérica que se impone hoy es que Mario Balotelli sigue ostentando el título de «autor del último gol de Italia en un Mundial», un tanto que marcó contra Inglaterra en el verano de 2014.

Desde entonces, Italia ha entrado en un túnel oscuro de sequía goleadora y ausencia forzosa de las fases finales.

Lee también: Vídeo: El robo del siglo en el fútbol... Un chico bosnio humilló a Donnarumma y privó a Italia del Mundial



Botticelli no ocultó en declaraciones al diario emiratí «Al-Bayan» su profunda preocupación por la situación actual; no se limitó a lamentarse, sino que presentó su visión para sacar al gigante italiano de su bache.

Mario consideró que tocar fondo no es el final, sino una oportunidad de oro para deshacerse de ideas obsoletas y construir un proyecto futbolístico completamente nuevo.

Balotelli pidió que se pusiera fin a la era de la «indecisión» a la hora de dar oportunidades a los jóvenes talentos, asegurando que la solución pasa por dar a los jóvenes plena confianza en las grandes ligas sin esperar a su «maduración» tradicional.

En cuanto a la identidad del próximo entrenador, Balotelli estableció un criterio que va más allá de la táctica; considera que a Italia no le faltan competencias técnicas, sino que necesita un entrenador que posea un «carisma humano» capaz de crear una verdadera cohesión dentro del vestuario.

Y añadió: «Italia atraviesa un ciclo natural entre la cima y el declive, pero la fe en la nueva generación es la piedra angular de cualquier renacimiento futuro».

Lea también: «La maldición de la nobleza»... Una nueva lección de «lealtad» de Gattuso en medio de la oscuridad del fracaso italiano



Optimismo a pesar de la derrota

Y a pesar de la amargura del fracaso ante Bosnia en la tanda de penaltis (4-1), la estrella que brilló en la Eurocopa 2012 sigue creyendo que el «sistema italiano» tiene los genes necesarios para volver a la cima.

Balotelli considera que la historia del fútbol nos enseña que las grandes potencias pueden pasar por momentos difíciles, pero nunca mueren, y que el regreso de la «Azzurri» a su lugar natural es solo cuestión de tiempo, siempre y cuando se gestione adecuadamente la actual fase de reconstrucción.

Balotelli cuenta con una trayectoria internacional destacada, a pesar de su brevedad, con 14 goles en 36 partidos, y su famosa actuación ante Alemania en 2012 sigue grabada en la memoria de los italianos, como uno de los últimos destellos del «superdelantero» que Italia echa de menos hoy en día.