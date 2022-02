Bale se enfrenta a su redención

Por Jorge C. Picón - Tras cinco meses de baja (no juega desde el 28 de agosto contra el Betis), Bale podría volver a tener minutos contra el Villarreal. Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que nota al galés en forma. "Yo le veo listo para jugar. Cuando lo ponga, cumplirá. Alguien me puede decir que por qué no le pongo más... Sí. Pero en los últimos 15 días le veo con intensidad. Está listo", ha explicado ante los medios. El extremo se enfrenta, por tanto, a su última oportunidad de redención. En la Cerámica y, presumiblemente, en el Parque de los Príncipes el próximo martes, tendrá su momento de volver a ser importante de blanco.

Bale se ha perdido 26 partidos esta temporada según datos de Transfermarkt. Ha tenido lesiones musculares tanto en los isquios como en el sóleo que no le han dejado entrenarse con regularidad. También en la espalda, uno de sus puntos más débiles. De hecho, según expertos consultados por Goal que conocen el caso en profundidad, se trata del origen de muchos de sus problemas. Esta dinámica, ya conocida de otros años, no ha gustado nada a la afición, que además no le perdona que el único partido que ha jugado en estos más de cinco meses haya sido con su selección.

Sin embargo, todo se olvidaría si Bale es capaz de ayudar al equipo en Liga o Champions. Empezó el curso como titular, siendo titular en las tres primeras jornadas y marcando un gol (al Levante). Este es su principal valor y el que más seduce a Ancelotti, con el que tiene una gran relación tal y como ha confirmado el propio entrenador. "Mi relación personal con él es muy buena, tiene compromiso", ha explicado el italiano.

Este será el último año de Bale en el Madrid. Termina contrato en julio y no hay intención de renovar por ninguna de las dos partes. A partir de la temporada que viene deberá decidir si sigue en activo o busca un último contrato. Esto dependerá, en gran parte, de si consigue clasificarse con Gales al Mundial de Qatar. Para estar deberán ganar primero a la Austria de Alaba y después al ganador del Escocia-Ucrania. Bale es el primero que sabe que, si quiere estar listo para ese partido, debe ponerse en forma y sumar buenos minutos en el que todavía es su club. Su última oportunidad de marcharse por la puerta grande.