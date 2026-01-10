Atlético San Luis vs Tigres, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Atlético San Luis recibe a Tigres este domingo 11 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Alfonso Lastras como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Atlético San Luis vs Tigres del torneo Clausura 2026

Luego de un torneo para el olvido en el Apertura 2025, el Atlético San Luis se presenta con ganas de revertir lo hecho el torneo pasado y aspirar nuevamente a meterse en la pelea por un lugar en la Liguilla, en un semestre donde ya no habrá acceso vía el Play-In.

Por su parte, los de la UANL llegan como subcampeones del futbol mexicano tras la final perdida en diciembre contra el Toluca y el objetivo para el equipo dirigido por Guido Pizarro será el mismo: Intentar conquistar su noveno título de liga y sin lugar a duda, serán uno de los grandes favoritos por su poderosa plantilla.

Cómo ver Atlético San Luis vs Tigres, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México ESPN, Disney+ Estados Unidos Telemundo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por ESPN y Disney+, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Atlético San Luis vs Tigres

Liga MX - Clausura Estadio Alfonso Lastras

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (Lunes 12)

Noticias del equipo y escuadras

Atletico de San Luis contra Tigres alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Abascal Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Atlético San Luis

Después de haber quedado en el lugar 15 durante el Apertura 2025, el Atlético San Luis tiene como objetivo mejorar lo hecho el torneo anterior y volver a ser un aspirante para la Liguilla como lo ha hecho en semestres anteriores, siendo el 'caballo negro' que incluso, llegó a colarse hasta unas semifinales.

Los Potosinos sufrieron una dura baja para el torneo Clausura 2026, pues uno de sus jugadores clave como Rodrigo Dourado, ha abandonado la institución para partir al América y reencontrarse con André Jardine, por lo que tratarán de que la ausencia del mediocampista no pese en el arranque de su andar por el nuevo certamen.

Noticias de Tigres

Los Felinos se quedaron muy cerca de alzar nuevamente el título del futbol mexicano el torneo pasado y buscarán la revancha en el Clausura 2026, donde se saben que serán uno de los candidatos al campeonato bajo las órdenes de Guido Pizarro, el cual ha despejado ya todas las dudas por su inexperiencia como director técnico.

Hasta el momento, Tigres no ha tenido incorporaciones y por el contrario, se ha desprendido de algunos elementos como Sebastián Córdova, Javier Aquino y Eugenio Pizzuto, dejando las opciones de variantes en el banquillo más limitadas en su presentación en este nuevo semestre.

Además, Pizarro tendrá problemas para conformar su primer once inicial del año, debido a que Ángel Correa y Jesús Angulo no estarán disponibles al presentar lesiones.

Cómo llegan al partido

