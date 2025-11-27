Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Oviedo
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Atlético de Madrid vs. Real Oviedo, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Oviedo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Atlético de Madrid recibe a Real Oviedo este sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Metropolitano, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Real Oviedo de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Getafe en la fecha 13, gracias a un autogol de Domingos Duarte. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 28 puntos.

Por su parte, los Carbayones empataron por 0-0 frente a Rayo Vallecano en su más reciente partido de liga, con tarjeta roja para Ilyas Chaira. El cuadro a cargo de Luis Carrión es último en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Real Oviedo, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar
SudaméricaDSports, DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Real Oviedo

crest
Primera División - Primera División
Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Real Oviedo alineaciones

Atlético MadridHome team crest

5-3-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestOVI
13
J. Oblak
16
N. Molina
15
C. Lenglet
18
M. Pubill
17
D. Hancko
23
N. Gonzalez
10
A. Baena
6
C
Koke
4
C. Gallagher
7
A. Griezmann
9
A. Soerloth
13
A. Escandell
16
D. Carmo
4
D. Costas
22
N. Vidal
3
R. Alhassane
20
L. Dendoncker
8
C
S. Cazorla
9
F. Vinas
11
S. Colombatto
10
H. Hassan
23
J. Rondon

4-2-3-1

OVIAway team crest

ATM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

OVI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • L. Carrion

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un triunfo importante a mitad de semana en la Champions League, con un 2-1 de último minuto sobre el Inter de Milán, gracias a los goles de Julián Álvarez y José María Giménez.

Noticias del Real Oviedo

Santi Cazorla habló en la semana de diferentes temas, entre ellos el inminente duelo con el Atlético de Madrid y los objetivos del club y cómo alcanzarlos.

“Necesitamos que la victoria llegue cuanto antes, y ojalá sea en el Metropolitano. Vamos sin miedo, sabiendo que es un grandísimo rival, pero convencidos de que si hacemos un buen partido, ellos también tendrán dificultades para superarnos. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Si somos valientes y estamos unidos, podemos competir ante cualquiera", expresó.

“El grupo humano es muy bueno. Aquí no hay estrellas que puedan dividir un vestuario. Para lograr el objetivo tenemos que ser una familia y matarnos por el compañero. Los veteranos intentamos transmitir eso a los que llegan”, explicó.

Cómo llegan al partido

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

OVI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATM

Últimos partidos

OVI

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

9

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

