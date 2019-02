Atlético de Madrid, el rival más especial para Vinicius Jr.

La incipiente carrera del delantero del Real Madrid está atravesada por el club rojiblanco: dos goles, un debut... ¡y hasta un mordisco!

Este sábado, el Wanda Metropolitano acogerá un nuevo derbi de Madrid (16:15 horas), un partido que despierta interés en todo el país (y en buena parte del mundo del fútbol) por lo que representa per se, pero que será todavía más especial para la revelación del Real Madrid en la actual temporada, Vinicius Jr.. Y es que el joven delantero brasileño nunca olvidará al equipo rojiblanco por dos sucesos muy importantes en su corta carrera deportiva.

DEBUT GOLEADOR

Por un lado, Vinicius logró ante el Atlético sus primeros goles con la camiseta del Real Madrid. Eso sí, fue jugando para el Castilla. A principios de septiembre de 2018, el ex del Flamengo logró ver portería en su segundo partido oficial en España. El atacante sudamericano anotaba un doblete en el duelo de fililales que disputaron en el Cerro del Espino el Atlético de Madrid y el Real Madrid, aunque no fueron sus goles lo que más llamó la atención en el 'miniderbi'.

👌🎯 ¡El DOBLETE de @vini11Oficial en el derbi de filiales! ⚽⚽ #LaFabrica | #HalaMadrid pic.twitter.com/YwWRbXjqxo

— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) 2 de septiembre de 2018

El actual dorsal '28' del Real Madrid hacía los dos tantos del conjunto que entonces dirigía precisamente Santiago Solari, ahora técnico del primer equipo, y destacaba especialmente el primero, el que supuso el 1-1 en el partido y que demostraba que Vinicius tenía un gran disparo desde fuera del área (también hizo el del 1-2). Sin embargo, el pasado 2 de septiembre, el nacido en Sao Gonçalo iba a ser protagonista por otro hecho que dio la vuelta al mundo: el mordisco que el atlético Tachi le propinó en una acción del juego.

El propio defensa del Atlético quiso pedir disculpas un par de días después de aquel 2-2, y lo hizo a través de la página web oficial del club rojiblanco. "Es una reacción que tuve fruto de las altas pulsaciones que alcanzamos durante un partido. No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador", empezaba diciendo.

"Esta acción no representa los valores que el club inculca en la Academia y sé que no es un ejemplo para los chicos que vienen desde abajo. Ese lance no representa para nada mi forma de jugar. Además, es una lástima que esta jugada haya adquirido tanto protagonismo eclipsando el buen partido que hizo el equipo frente al Castilla, ya que dispusimos de oportunidades para ganar el encuentro", proseguía.

Y remataba: "Al final del partido hablé con Vinicius, nos dimos un abrazo y todo quedó ahí. Ahora tengo aprender de una situación como ésta y mirar hacia adelante.

DEBUT EN EL PRIMER EQUIPO

En el mismo mes de septiembre, pero 27 días después, a Vinicius le tocaba debutar con el primer equipo de un Real Madrid que entonces era dirigido por Julen Lopetegui. Era su presentación también ante la afición del Santiago Bernabéu, que vio cómo el delantero entraba al campo sustituyendo a Karim Benzema y disputaba los últimos dos minutos del derbi capitalino, correspondiente a la jornada 7 del actual campeonato de LaLiga.

Tras su primer partido oficial, que acabó 0-0, atendía a Realmadrid TV y aseguraba: "Estoy muy feliz de estrenarme con la camiseta del Real Madrid. Agradezco a todos los jugadores que me ayudan a mejorar en cada entrenamiento y a Lopetegui. Ha sido un momento muy feliz. Desde pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid, en el mejor equipo del mundo. Estoy muy agradecido por el apoyo de toda la afición. Es un día que se va a quedar siempre en la memoria. No tengo palabras para describir este momento".

Todavía no han pasado seis meses desde aquel septiembre de 2018, pero en el Real Madrid han cambiado muchas cosas. Empezando por el técnico y siguiendo por el futbolista que pasó de promesa a sensación.