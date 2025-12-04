Atlanta Falcons vs Seattle Seahawks: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Seattle Seahawks se dirigen al Mercedes-Benz Stadium el domingo 7 de diciembre para un enfrentamiento de la Semana 14 de la NFL contra los Atlanta Falcons.

Seattle llega a este encuentro con una seria ola de impulso. Los Seahawks tienen un récord de 6-1 contra la línea de apuestas y 6-1 directo en sus últimos siete partidos, y, aquí está la verdadera sorpresa, solo han perdido uno de sus últimos 12 partidos fuera de casa. Ofensivamente, están funcionando con 29.2 puntos por partido, la tercera marca más alta de la liga, mientras que su defensa ha sido igualmente impresionante, permitiendo solo 18.1 puntos por partido, también la tercera mejor en la NFL.

Atlanta, por otro lado, está en caída libre. Los Falcons han perdido seis de sus últimos siete, viendo cómo un comienzo prometedor se disuelve en una crisis total. Si hay un lado positivo, es que sus juegos han sido entretenidos y con muchos puntos.

Hora de inicio Atlanta Falcons vs Seattle Seahawks

Los Falcons y Seahawks se encontrarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, el domingo 7 de diciembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Atlanta Falcons

Mientras tanto, Atlanta anotó 24 puntos en su victoria sobre los New Orleans Saints. Kirk Cousins manejó la ofensiva eficientemente, lanzando para 199 yardas y dos touchdowns. Por el otro lado del balón, Dee Alford tuvo una destacada actuación defensiva con nueve tacleadas solo y otra asistida.

Pero los Falcons tampoco han escapado de las lesiones. El mariscal de campo novato, Michael Penix Jr., ha sido descartado para el año debido a un problema en la rodilla, y el estado de Drake London sigue siendo incierto debido a su propio problema de rodilla, un obstáculo no deseado para una ofensiva ya debilitada.

Reporte de Lesiones de los Falcons: Josh Woods – fuera, Drake London – fuera, Feleipe Franks – cuestionable.

Getty Images

Noticias del equipo Seattle Seahawks

Sam Darnold se ha convertido silenciosamente en una de las fuerzas impulsoras de Seattle. En la victoria sobre los Tennessee Titans, realizó una actuación destacada, lanzando para 244 yardas y un par de touchdowns. Jaxon Smith-Njigba también se robó el espectáculo, estallando con 167 yardas de recepción y dos anotaciones en una actuación destacada.

Sin embargo, las preocupaciones por lesiones continúan rondando a los Seahawks. Los linieros defensivos clave Johnathan Hankins y Jarran Reed están fuera por períodos prolongados, pero Seattle ha encontrado la manera de mantener el impulso.

Reporte de Lesiones de los Seahawks: Sam Darnold – cuestionable, Anthony Bradford – cuestionable, George Holani – reserva de lesionados.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Falcons vs Seahawks en los EE. UU.

Los Falcons se enfrentan a los Seahawks en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL, que se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Falcons vs Seahawks en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan estar conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Falcons vs Seahawks

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Falcons vs Seahawks Fantasy Football

Los Seahawks se conformaron demasiadas veces con tres puntos contra Minnesota, pero no esperes que esa sequía en la zona roja continúe en la Semana 14. Contra Atlanta, Seattle debería cambiar esos goles de campo cortos por touchdowns reales y finalmente concretar.

Sam Darnold ha sido muy constante esta temporada, completando el 68.2% de sus pases para 2,913 yardas con 19 touchdowns y 10 intercepciones. Las pérdidas de balón son definitivamente una espina en su costado, pero si cuida el balón, tiene más que suficiente mando para llevar a Seattle profundo en el territorio de los Falcons. Ten en cuenta que el puntaje poco entusiasta de la semana pasada tuvo más que ver con seguir el guion que con perder oportunidades, y el entrenador en jefe Mike Macdonald respaldó ese enfoque.

Olvídate de que el juego contra los Vikings haya sucedido, Jaxon Smith-Njigba está a punto de mostrar su fuerza nuevamente. Atlanta no podrá controlarlo como lo hizo Minnesota. Pro Football Focus lo ha calificado como el receptor más valorado de la liga con una increíble marca de 93.7, y no lleva esa corona por accidente. Los Vikings hicieron todo lo que estaba a su alcance, mucha cobertura en zona, sombreo constante, sin embargo, Seattle aún se impuso con una demolición de 26-0. Un JSN motivado con algo que demostrar es una pesadilla esperando suceder.

En el campo, Kenneth Walker se lesionó en la práctica la semana pasada, pero debería continuar con sus deberes normales de caballo de batalla. Espera que Seattle confíe en él temprano para ablandar el frente de los Falcons.

En el otro lado, Kirk Cousins jugó un partido eficiente, aunque conservador, la semana pasada, evitando pérdidas de balón y lanzando un touchdown a David Sills. ¿El problema? Ahora se enfrenta a una defensa de los Seahawks que es significativamente más dura que la que enfrentó anteriormente.

Mientras tanto, Bijan Robinson llega a la Semana 14 como un RB1 seguro, incluso con el difícil enfrentamiento en Seattle. Después de explotar con 193 yardas y un touchdown, además de mucha actividad como receptor, está de vuelta en territorio de "titular automático". Seattle puede frenarlo un poco, pero su carga de trabajo y talento significan que sigue siendo una opción élite. Y los managers de fantasía ya deberían estar emocionados con lo que viene: Tampa Bay y Arizona en las Semanas 15 y 16, enfrentamientos hechos a medida para fuegos artificiales.

Predicciones del juego Falcons vs Seahawks

La receta semanal del éxito de Atlanta básicamente se ha reducido a dos cosas: Bijan Robinson corriendo desenfrenado y una defensa hiper-agresiva causando caos. Pero ninguna de esas dos líneas de vida parece que se mantendrá contra este equipo de Seattle. Robinson se enfrenta directamente a una de las unidades más tacañas de la NFL en detener la carrera, y el emergente ataque terrestre de los Seahawks está hecho a medida para aprovechar las debilidades de Atlanta.

Si Sam Darnold simplemente juega un fútbol limpio y evita las pérdidas de balón, Seattle debería tener muy pocos problemas.

Predicción: Los Seahawks se despegan y ganan con margen.

Probabilidades de apuestas Falcons vs Seahawks

Difusión

Seahawks -7.5 (-105)

Falcons +7.5 (-115)

Línea de dinero

Seahawks: -375

Falcons: +295

Total

43.5 (Más de -110/Menos de -110)