Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams NFL Previa: Noticias del equipo, apuestas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y más

La programación de la Semana 17 concluye el lunes por la noche en Atlanta, donde los Los Angeles Rams viajan al este para enfrentarse a los Falcons en el Mercedes-Benz Stadium.

Los Ángeles llega en un fuerte tramo de fútbol. Los Rams superaron recientemente a los Lions, tropezaron contra los Seahawks y tienen a los Cardinals como próximo rival en el calendario. En general, han sido uno de los equipos más encendidos de la liga, ganando nueve de sus últimos 12 partidos mientras avanzan hacia la postemporada.

La forma reciente de Atlanta ha sido mucho menos consistente. Los Falcons obtuvieron victorias sobre los Buccaneers y Cardinals, pero esos momentos brillantes se han visto rodeados de luchas, con seis derrotas en sus últimos nueve juegos. Después de este enfrentamiento con los Rams, Atlanta dirigirá su atención a un enfrentamiento divisional con los Saints para cerrar la temporada.

Hora de inicio Atlanta Falcons vs Los Angeles Rams

Los Falcons y los Rams juegan el lunes 29 de diciembre de 2025 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, en el calendario de la Semana 17 de la NFL, con inicio programado para las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo & plantillas

Atlanta Falcons contra Los Angeles Rams alineaciones

Noticias del equipo Atlanta Falcons

Kirk Cousins ha completado el 62.2 por ciento de sus pases, lanzando para 1,415 yardas con ocho touchdowns y cuatro intercepciones. Kyle Pitts y Drake London han sido los puntos focales del juego de pase, combinándose para 1,691 yardas y 11 touchdowns, mientras que Bijan Robinson también ha estado muy involucrado como receptor con 71 recepciones.

El juego terrestre de los Falcons promedia 124.7 yardas por partido, impulsado por las 1,250 yardas por tierra y seis anotaciones de Robinson. Defensivamente, Atlanta está permitiendo 24 puntos y 323.3 yardas por partido. Kaden Elliss lidera la unidad con 98 tacleos, James Pearce Jr. ha acumulado 8.5 capturas, y Xavier Watts ha interceptado tres pases.

Informe de lesiones de los Falcons: Tyrone Wheatley Jr., OT - IR, Mike Hughes, CB - Cuestionable, Malik Heath, WR - Cuestionable, Khadarel Hodge, WR - IR, Bralen Trice, LB - IR

Noticias del equipo Los Angeles Rams

Matthew Stafford ha estado lanzando a un alto nivel esta temporada, completando el 65.7 por ciento de sus pases para 4,179 yardas, un sorprendente total de 40 touchdowns y solo cinco intercepciones. Sus principales objetivos, Puka Nacua y Davante Adams, han sido una pesadilla para las defensas, acumulando 2,381 yardas por recepción y 22 anotaciones, mientras que Colby Parkinson ha contribuido con 33 recepciones.

En el terreno, los Rams están acumulando 126.3 yardas por juego, liderados por Kyren Williams, quien ha acumulado 1,100 yardas por tierra y 10 touchdowns. Defensivamente, Los Ángeles ha sido sólido, permitiendo solo 19.9 puntos y 327.1 yardas por partido. Nate Landman encabeza al equipo con 123 tackles, Byron Young ha ejercido presión con 11 capturas, y Emmanuel Forbes Jr. ha atrapado tres intercepciones.

Informe de Lesiones de los Rams: Davante Adams, WR - Cuestionable, Rob Havenstein, OT - IR, Tyler Higbee, TE - IR, Kevin Dotson, G - Cuestionable, Quentin Lake, S - IR.

Ver y transmitir en vivo el juego Falcons vs Rams en los EE. UU.

El juego Falcons vs Rams en la Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente por FOX. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Falcons vs Rams en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si está viajando al extranjero, puede ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Falcons vs Rams

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Consulta el enlace a continuación para ver el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Falcons vs Rams Fantasy Football

Kirk Cousins hizo lo suficiente, y algo más, para guiar a Atlanta más allá de Arizona el domingo, completando 21 de 35 lanzamientos para 197 yardas, lanzando dos touchdowns, e incluso anotando en carrera en la victoria 26-19. No fue impecable, las pérdidas de balón estropearon un poco su día de fantasía, pero Cousins estuvo mayormente al mando y fue responsable de los tres touchdowns ofensivos. Más importante aún, continúa manteniendo a los jugadores clave de los Falcons en el radar de fantasía a medida que la temporada llega a su fin, que es exactamente lo que los mánagers quieren en esta época del año.

En cuanto a Bijan Robinson, el estallido aún no ha llegado por completo, pero las señales de advertencia están brillando en rojo para las defensas. El corredor en su tercer año ha estado mejorando en silencio, sumando cuatro juegos de más de 25 puntos Half-PPR en sus últimos seis encuentros. Lo que realmente destaca es lo completo que se ha vuelto su juego, 70 o más yardas por tierra en siete partidos consecutivos, además de actuaciones consecutivas con más de 80 yardas por recepción. Incluso con una dura defensa terrestre de los Rams a la vista, esta ofensiva aún gira en torno a Robinson, y la carga de trabajo por sí sola lo convierte en una fuerte apuesta para rendir nuevamente.

Drake London entra en la Semana 17 como la definición de alto riesgo, alta recompensa. El talento es innegable y los objetivos siguen ahí, pero el acto de desaparición de la semana pasada, junto con problemas persistentes en la rodilla, ha llevado a los analistas a detener cualquier predicción de explosión total. Está firmemente en esa área gris de WR2/WR3 donde la posibilidad de mejora y la volatilidad colisionan.

En el otro lado del campo, Matthew Stafford continúa escribiendo una de las mejores historias de la liga en las últimas etapas de su carrera. Solo semanas después de asegurar su primer MVP, Stafford tiene este juego aéreo de los Rams cantando con Puka Nacua y Davante Adams descolocando a las defensas. La disponibilidad de Adams puede estar en el aire, pero probablemente no importará mucho, desde la Semana 10, Atlanta ha concedido la sexta mayor cantidad de puntos de fantasía a los mariscales de campo, y Stafford parece más que capaz de desmantelarlos bajo las luces del lunes por la noche.

Esa urgencia se extiende también al backfield de los Rams. Después de la dolorosa derrota de la semana pasada contra Seattle, está claro que Los Ángeles está apostando todo. Kyren Williams jugó el 71% de los snaps, su porcentaje más alto desde la semana 6, una señal clara de que es el motor en el que más confían cuando los partidos son más importantes. El enfrentamiento contra Atlanta es bastante neutral para los corredores, lo que hace que Williams sea una opción constante en una ofensiva de alto poder, solo no te sorprendas si Blake Corum se cuela para robarse algunas carreras significativas en el camino.

Predicciones del partido Falcons vs Rams

Los Ángeles ha demostrado toda la temporada que responde de la manera correcta cuando se cae. La última vez que los Rams estuvieron en el lado equivocado de una dura derrota, desataron su frustración contra Arizona de manera enfática, y esa tendencia se ha mantenido todo el año, están con un perfecto 4-0 al recuperarse de una derrota. Esto se siente como otro momento en el que los Rams reajustan el tono, especialmente en defensa. Con Kirk Cousins no siendo conocido por escapar de la presión, espera que Los Ángeles aumente la presión, acumule capturas y controle el juego de principio a fin.

Predicción: Los Rams dominan al frente, fuerzan múltiples errores y consiguen otra victoria convincente, asegurando su decimosegunda victoria de la temporada.

Probabilidades de apuestas Falcons vs Rams

Diferencia

Rams -8.5 (-104)

Falcons +8.5 (-118)

Línea de dinero

Rams -520

Falcons +390

Total

MÁS DE 49.5 (-112)

MENOS DE 49.5 (-108)

Forma

ATL - Formulario Todos Arizona Cardinals 19 - 26 Atlanta Falcons W

Tampa Bay Buccaneers 28 - 29 Atlanta Falcons W

Atlanta Falcons 9 - 37 Seattle Seahawks L

Nueva York Jets 27 - 24 Atlanta Falcons L

Nueva Orleans Saints 10 - 24 Atlanta Falcons W LA - Formulario Todos Seattle Seahawks 38 - 37 Los Angeles Rams L

Los Angeles Rams 41 - 34 Detroit Lions W

Arizona Cardinals 17 - 45 Los Angeles Rams W

Carolina Panthers 31 - 28 Los Angeles Rams L

Los Angeles Rams 34 - 7 Tampa Bay Buccaneers W

Récord cara a cara