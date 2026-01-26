Athletic Club de Bilbao vs. Sporting Lisboa, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Athletic Club de Bilbao recibe a Sporting Lisboa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio San Mamés, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Athletic Club de Bilbao vs. Sporting Lisboa de la Champions League 2025-26

Los Leones llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Atalanta en la fecha 7, con anotaciones de Gorka Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro. El equipo dirigido por Ernesto Valverde es vigésimo tercero en la clasificación con ocho puntos, por lo que necesitan un triunfo para asegurar su lugar en el playoffs, aunque dependiendo de otros resultados, le podría bastar con un empate.

Por su parte, los Leões derrotaron por 2-1 a PSG en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Luis Javier Suárez. El cuadro a cargo de Rui Borges es décimo en la tabla con 13 unidades, de manera que apuntan a un triunfo que les permita aspirar al top 8 y con ello a un boleto directo a los octavos de final.

Cómo ver Athletic Club de Bilbao vs Sporting Lisboa, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Athletic Club de Bilbao vs Sporting Lisboa

Liga de Campeones - Champions League San Mames

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Athletic Club de Bilbao

Los Leones viven un terrible momento en LaLiga, donde acumulan cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos, una crisis que los coloca solo tres puntos por encima de la zona de descenso. Además, tienen en el horizonte un partido crucial en el clásico frente a la Real Sociedad el fin de semana.

Noticias del equipo Sporting Lisboa

Por su parte, los Leões se encuentran en una situación diferente con cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos más recientes de la Primeira Liga. El Lisboa es segundo en el torneo local, cuatro unidades por detrás del líder (Porto).

