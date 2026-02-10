Goal.com
Copa del Rey
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoReal Sociedad
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Copa del Rey entre Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Athletic Club de Bilbao recibe a la Real Sociedad este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio San Mamés, por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Sigue aquí en directo el Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad de la Copa del Rey 2025-26

Los Leones clasificaron a las semifinales después de vencer por marcador de 2-1 a Valencia en los cuartos de final, con gol de Iñaki Williams al minuto 96, además de un tanto en propia puerta de Umar Sadiq.

Por su parte, los Txuri-Urdin se metieron a la antesala de la final tras dejar en el camino por 3-2 a Alavés en la ronda de los ocho mejores, con anotaciones de Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes y Orri Óskarsson.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa del Rey
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Cómo ver Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, Movistar Plus, La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports (por confirmar).

Hora de inicio de Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad

crest
Copa del Rey - Copa del Rey
San Mames

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Mamés.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Athletic Bilbao contra Real Sociedad alineaciones probables

Athletic BilbaoHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestRSO
27
A. Padilla
14
A. Laporte
15
Iñigo Lekue
2
A. Gorosabel
47
I. Monreal
18
M. Jauregizar
6
M. Vesga
23
R. Navarro
22
N. Serrano
44
S. Sanchez
25
U. Izeta
1
A. Remiro
31
J. Martin
16
D. Caleta-Car
2
J. Aramburu
3
A. Munoz
17
Sergio Gómez
18
C. Soler
23
B. Mendez
11
Gonçalo Guedes
8
B. Turrientes
10
M. Oyarzabal

4-2-3-1

RSOAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Valverde

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Matarazzo

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Ernesto Valverde charló con la prensa sobre el cruce de semifinales para entregar sus impresiones del reto que tiene enfrente.

"Estamos a la misma distancia que la Real, el Atlético y el Barça para llegar a una final a la que aspiramos todos, pero solo estamos centrados en el partido de este miércoles en un encuentro muy abierto de una competición que nos motiva especialmente", expresó.

Asimismo, Valverde confirmó que Alex Padilla será el guardameta titular en el duelo de mitad de semana.

Noticias de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo habló en conferencia de prensa sobre el primer duelo de las semifinales.

"Tenemos 180 minutos a disputar y el partido no ha acabado después de 90 minutos, pero tenemos que conseguir el mejor resultado posible y el rendimiento de nuestro equipo, y así es nuestra mentalidad. No vamos a Bilbao con el freno de mano echado, si vamos muy cautelosos o con mucha precaución existe el peligro de que no seas suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés, por lo tanto tenemos que ir con la intensidad y la conexión, todas las cosas que nos ha hecho muy fuertes en las últimas semanas tenemos que seguir haciéndolas, porque si no, no funcionaremos muy bien", expresó.

"Es un partido de Copa y es un derbi así que no hay favoritos y por supuesto la intensidad del estadio desempeña un papel muy grande. Tenemos mucho respeto por el Athletic, por el equipo, la plantilla y el estadio, pero también tenemos confianza en nuestras propias capacidades. No hay favorito", agregó.

Cómo llegan al partido

ATH
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

RSO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATH

Últimos partidos

RSO

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

