Atalanta vs. Borussia Dortmund, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Misión remontada. No tiene alternativas la Atalanta, que tras haber perdido por 2-0 el partido de ida de los playoffs debe disputar el partido perfecto para eliminar al Borussia Dortmund y alcanzar los octavos de final de la Champions League.

La Dea de Raffaele Palladino tiene la obligación de ganar por al menos tres goles de diferencia para pasar directamente la eliminatoria y por dos para llevar el partido de vuelta a la prórroga. Cualquier otro resultado conducirá irremediablemente a la clasificación de los alemanes.

Toda la información útil sobre Atalanta-Borussia Dortmund, duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League: dónde ver el partido en directo por TV y streaming y las alineaciones.

Cómo ver Atalanta vs Borussia Dortmund, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Atalanta vs Borussia Dortmund

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales New Balance Arena

El partido se disputa este martes 17 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

En el Atalanta, Samardzic, que marcó contra el Nápoles, debería ocupar el lugar de Pasalic en la mediapunta. También Hien espera tener un puesto en defensa. Borussia Dortmund similar al de la ida: nueva oportunidad para el jovencísimo italiano Reggiani.

Posibles alineaciones Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entr. Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Entr. Kovac

Estado de forma de Atalanta y Borussia Dortmund

El Atalanta se repuso el fin de semana, venciendo al Nápoles en liga con una remontada y continuando su marcha de acercamiento a las primeras cuatro posiciones. 2-2, en cambio, para el Borussia Dortmund, segundo en la Bundesliga por detrás del Bayern, en casa del Leipzig.

Antecedentes Atalanta-Borussia Dortmund

Clasificación de Atalanta y Borussia Dortmund