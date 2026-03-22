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Krstovic Inter Atalanta Serie AGetty Images

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Atalanta-Hellas Verona 1-0: el marcador

El Atalanta vuelve a ganar en la Serie A tras un mes

Atalanta-Hellas Verona 1-0

Goleadores: Zappacosta, minuto 37 de la primera parte.

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5 (Hien 6, minuto 31 de la segunda parte); Zappacosta 7,5, De Roon 7 (Samardzic sin nota 43’ 2.ª parte), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ 2.ª parte), Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ 2.ª parte), Zalewski 6,5 (Raspadori 6 19’ 2.ª parte); Krstovic 7. Entrenador: Palladino 6,5.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 5,5, Edmundsson 5,5, Valentini 5; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (Bernede sv 40’ st), Gagliardini 5,5 (Al-Musrati 6, minuto 21 de la segunda parte), Harroui 6 (Suslov 6, minuto 21 de la segunda parte), Frese 5 (Oyegoke 6, minuto 1 de la segunda parte); Bowie 5 (Sarr 6, minuto 33 de la segunda parte), Orban 6. Entrenador: Sammarco 5,5.

Árbitro: Ayroldi (Molfetta) 6.

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Amonestados: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.

Tiempo añadido: 1’ y 4’.



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