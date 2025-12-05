Aston Villa vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aston Villa recibe a Arsenal este sábado 6 de diciembre a las 13:30 horas (tiempo de España en el estadio Villa Park, por la décima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Los Villanos llega al compromiso después de vencer por marcador de 4-3 a Brighton en la fecha 14.

Por su parte, los Gunners derrotaron por 2-0 a Brentford en su más reciente partido de liga.

Cómo ver Aston Villa vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de inicio Aston Villa vs Arsenal

Premier League - Premier League Villa Park

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Villa Park.

México: 06:30 horas

06:30 horas Argentina: 09:30 horas

09:30 horas Estados Unidos:07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Noticias del equipo Aston Villa

Los Villanos se encuentran en gran momento con cuatro victorias consecutivas en la Premier, con lo que han conseguido dejar atrás a algunos de los gigantes ingleses y colocarse en el top 3.

Noticias del equipo Arsenal

El Arsenal siguió sin sus defensores centrales titulares William Saliba y Gabriel para su derrota ante el Brentford. Sin embargo, el francés Saliba podría regresar a tiempo para este. Kai Havertz y Gabriel Jesus son bajas a largo plazo.

Forma

Récord de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles