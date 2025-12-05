Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoArsenal

Aston Villa vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Aston Villa y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Aston Villa recibe a Arsenal este sábado 6 de diciembre a las 13:30 horas (tiempo de España en el estadio Villa Park, por la décima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Los Villanos llega al compromiso después de vencer por marcador de 4-3 a Brighton en la fecha 14.

Por su parte, los Gunners derrotaron por 2-0 a Brentford en su más reciente partido de liga.

Cómo ver Aston Villa vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
DAZNVer aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de inicio Aston Villa vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Villa Park.

  • México:06:30 horas
  • Argentina:09:30 horas
  • Estados Unidos:07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Aston Villa contra Arsenal alineaciones probables

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestARS
40
M. Bizot
4
E. Konsa
2
M. Cash
14
P. Torres
12
L. Digne
44
B. Kamara
27
M. Rogers
24
A. Onana
7
J. McGinn
8
Y. Tielemans
11
O. Watkins
1
D. Raya
33
R. Calafiori
12
J. Timber
5
P. Hincapie
4
B. White
41
D. Rice
7
B. Saka
36
M. Zubimendi
11
G. Martinelli
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • U. Emery

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Aston Villa

Los Villanos se encuentran en gran momento con cuatro victorias consecutivas en la Premier, con lo que han conseguido dejar atrás a algunos de los gigantes ingleses y colocarse en el top 3.

Noticias del equipo Arsenal

El Arsenal siguió sin sus defensores centrales titulares William Saliba y Gabriel para su derrota ante el Brentford. Sin embargo, el francés Saliba podría regresar a tiempo para este. Kai Havertz y Gabriel Jesus son bajas a largo plazo. 

Forma

AVL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Récord de enfrentamientos directos

AVL

Últimos partidos

ARS

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

7

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificaciones

Enlaces útiles

