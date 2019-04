Aspas: “Pogba y Kanté no son jugadores para el Real Madrid”

El delantero, quien no se ve “con otra camiseta que no sea la del Celta”, habló también sobre el temor a descender.

En una entrevista con Radio Marca, Iago Aspas opinó sobre su presente y, además, sobre la actualidad del fútbol español. Hasta se animó a analizar el futuro del club merengue. “Pogba y Kanté no son jugadores para el ”, sostuvo el gallego.

El delantero, de 31 años, tiene sus nombres preferidos para recomendarle a Zinedine Zidane. “De los jugadores que a mí me gustan ficharía a Hazard o Mbappé. A Hazard porque va a ser más asequible que Mbappé para el Real Madrid”, manifestó. Y agregó que no reforzaría el mediocampo: “Los que tiene en el centro de campo me gustan. Que ahora no estén en su mejor momento es otra cosa. Tienen a Ceballos, que es internacional y no ha tenido la continuidad que necesita a los 21 años”.

Por otra parte, sobre su presente y su inmediato futuro, Aspas no quiere ni imaginar posibles tristezas: “No me paré a pensar en el descenso. Es cierto que llevábamos mes, mes y medio, en zona peligrosa, pero, viendo los últimos resultados y cómo el equipo va hacia arriba, no estamos pensando en eso… Estoy muy cómodo en mi casa. Ahora mismo no me veo con otra camiseta que no sea la del . No me he parado a pensar si jugaría en Segunda con el Celta porque la verdad es que no creo que vayamos a descender. Tengo ese pensamiento cada día que me levanto”.