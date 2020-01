Así nos cuentan que gana el Madrid

El reglamento es volátil dependiendo si el bloqueo es para un cabezazo a gol de Ramos o no, Valverde es el Cid Campeador y Monchi un peligroso ultra.

OPINIÓN

El ganó este sábado al y lo habría hecho aunque Munuera Montero hubiera dado por válido el 0-1 que anotó De Jong y que anuló por el bloqueo de Gudelj. La capacidad del club de Nervión para inmolarse en estadios como el Santiago Bernabéu es ancestral como bien demuestra que en sus dos últimas derrotas allí su verdugo haya sido Casemiro.

Que en el partido hubo polémica es innegable, se puede interpretar si Gudelj hace falta o no y precisamente por eso, por ser una jugada interpretable, a mí me extraña más que entrara el VAR para anular la jugada. Sin embargo, creo que es un gol que se puede anular como coincide en pleno todo el entorno del Real Madrid. Lo que llama la atención es que cuando el bloqueo se lo pide Ramos a Lucas Vázquez como en el Camp Nou en 2016 o a Bale como en la final de Lisboa en 2014, los expertos madridistas califican la jugada como un nuevo episodio del infalible laboratorio de Zidane que agranda la leyenda del minuto noventa y Ramos y ni se plantea si pudo o no ser falta en ataque.

De hecho, la conclusión del partido de ayer que se extrae ojeando los dos grandes periódicos deportivos de Madrid es que el Sevilla no fue perjudicado, lo fue el Madrid porque el segundo gol del Sevilla también era ilegal aunque Munir tocara el balón con la mano estando en el suelo y después de que lo hubieran derribado con una falta clara. Era mano sin discusión y ese error del árbitro casi le cuesta al Madrid. No se puede consentir y el Sevilla debería sentirse beneficiado y no perjudicado.

El artículo sigue a continuación

Pero lo que terminó de colmar el vaso de la paciencia del Real Madrid son las quejas de Monchi. ¿Qué derecho tiene a quejarse y menos en ese tono? Sin duda, Monchi es un barrabrava, un ultra que incita a la violencia y que merece una sanción de LaLiga, de la Federación, del Comité Técnico de Árbitros, de la Uefa y de la FIFA. De hecho, el directivo de San Fernando debería aprender de los valores deportivos de Don Federico Valverde, desde el pasado domingo elevado como el Cid Campeador del madridismo por evitar que el infiel de Morata osara buscar un gol que aguara la fiesta del Real Madrid en la final de la Supercopa de , el gran torneo de lo que llevamos de temporada y que habría tenido el valor de un Ramón de Carranza de no ser porque Valverde evitó el tanto de Morata.

Monchi, de hecho, también debería tomar ejemplo del saber estar de Emilio Butragueño que no critica nunca a los árbitros ni al VAR, sólo deja ver que, si el sistema no favorece a su equipo, habría que revisarlo porque no es un sistema que está ayudando al fútbol como se suponía cuando se implantó.

No reconocer que el Madrid es el club más grande de la historia del fútbol español es de necios, lo ha ganado todo con justicia en el campo, tienes más títulos y más Copas de Europa que nadie. Sin embargo, sus altavoces mediáticos han fabricado un relato en el que cada éxito es incomparable pero a veces el Real Madrid pierde. Tranquilos es sólo un espejismo, ya encontrarán un argumento para contarnos que era lo que más le convenía al club, al fútbol y a la paz mundial. Una cosa es el así gana el Madrid y otra, cómo nos lo cuentan.