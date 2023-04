Así es el Chelsea que se va a encontrar el Real Madrid en Champions

Juan Yagüe analiza cómo llega el rival del Real Madrid en cuartos de Champions

Si va a ser un desastre, que sea un desastre esplendoroso. Esa debe ser la consigna del Chelsea viendo los últimos acontecimientos vistos en Stamford Bridge. Tercer entrenador en una misma temporada, tres partidos sin marcar, cuatro partidos sin ganar y 600 millones para un equipo que no tiene un delantero de primer nivel ni un portero que guste de manera unánime. Así está el tema.

Pero echando la vista atrás, las dos Ligas de Campeones que han vencido los Pensioners han sido tras etapas de crisis en medio de la temporada. La primera, en 2012, con Roberto Di Matteo de entrenador y un itinerario que trae una rémora de irracionalidad a cualquier aficionado al fútbol. Eliminatoria de octavos superada en la prórroga contra el Nápoles en Stamford Bridge, las semifinales ante el último Barcelona de Guardiola (que se hartó a rematar y no ganó ninguno de los dos partidos) y una final en el Allianz Arena frente al Bayern Munich que desembocó en una fatídica tanda de penaltis en la que los Blues salieron campeones. También, el año de la pandemia, Tuchel cogía el Chelsea en enero para hacerlo ganador en Porto frente al Manchester City (tras eliminar en semifinales al Real Madrid, que anteriormente había superado al Liverpool, como esta temporada).

Ha vuelto Lampard. Un entrenador que no triunfó. Que tuvo un equipo que marcó muchos goles pero que también le metieron muchos. Viene a calmar las aguas. A capear el temporal. Y a resurgir su propia carrera tras naufragar también con el Everton. El plan del Chelsea a medio plazo no cuenta con él. Pero cuando te llama un ex, a veces dices que sí sólo por rememorar al pasado. Para aceptar de una vez por todas que se acabó el amor. Una última vez.

El equipo desborda talento y adolece de remate. Con una pléyade infinita de mediapuntas (Pulisic, Havertz, Mount, Joao Felix, Mudryk, Ziyech, Madueke y Chukwemeka) y con dos delanteros que apenas cuentan (Aubameyang y Datro Fofana). ¿Cuál es el plan con el nuevo entrenador? DIfícil saberlo cuando acaba de llegar y tiene un plantel de 30 jugadores y, por ende, infinitas combinaciones posibles.

El Chelsea es un arma de doble filo.Está haciendo una temporada horrorosa pero no tiene nada que perder. Kanté y Mount están recuperados y ThIago Silva es duda. A partir de ahí, las quinielas son infinitas. Havertz suele ser el nueve pero no marca casi nunca. Joao Félix no ha estado bien desde que llegó y el equipo es un desenfreno de rumores de posibles salidas el próximo verano. El club no se sostiene con tanta novedad.

Derrota frente al Wolves el pasado fin de semana y un panorama desolador. 29 goles en 30 partidos de Premier League y eliminado de la Copa de la Liga y la FA Cup sin paliativos frente al Manchester City. Ahora juegan frente al rey de la competición y, a priori, la cosa no pinta bien. Esto no va de entrenadores ni de fichajes, sino de saber gestionar un club. El Chelsea parece una partida de juego de ordenador más que uno de los clubes más importantes del continente. Pero cuando pite el árbitro y ruede el balón serán once contra once y eso será lo de menos. Cuidado.

