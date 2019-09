Asesinan a balazos a un futbolista en Ámsterdam

El defensor Kelvin Maynard, que jugó en clubes de la Eredivisie y pasó por Inglaterra, murió a los 32 años luego de ser atacado desde una motocicleta.

El lateral derecho Kelvin Maynard, que pasó por Volendam, Royal Antwerp y Burton-Albion, fue asesinado a balazos en la noche del miércoles durante un incidente ocurrido en el distrito de Langbroekdreef, en el sudeste de Ámsterdam, según confirmó la policía local durante la mañana de este jueves.

Según reportes de la prensa local, testigos aseguran que el ataque fue realizado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon contra el auto donde estaba Maynard antes de huir del lugar. El defensor, de 32 años, intentó buscar refugio en un cuartel de bomberos cercano, pero su vehículo se detuvo cerca del lugar y el futbolista nunca salió. A pesar de los esfuerzos de los presentes en el lugar por resucitarlo, el nacido en Surinam falleció al poco tiempo.

El artículo sigue a continuación

Las razones del crimen, por el momento, no están claras, pero el ataque se produjo el mismo día que fue asesinado el abogado Derk Wirseum, quien representaba a un testigo clave en una causa contra el reconocido criminal Ridouan Taghi. De todos modos, según informó De Telegraaf, en un primer momento ambos casos se investigan de manera independiente y sin relación entre sí.

Maynard comenzó su carrera en Volendam, donde debutó en la temporada 2006/07 y se convirtió en una pieza regular del primer equipo una campaña después, cuando el equipo logró el ascenso a la . Posteriormente, tuvo pasos por el fútbol de y Hungría, antes de regresar a para jugar en Emmen. Luego de pasar por Royal Antwerp de , llegó a para ponerse la camiseta de Burton-Albion, antes de volver una vez más a su país para dejar el fútbol profesional en 2017 y convertirse en jugador de Quick Boys, un histórico club amateur que compite en la Tweede Divisie.

Tras conocerse la noticia de la muerte del defensor, Joop Gall, quien fue su entrenador en Emmen, se mostró shockeado: "No tengo palabras. ¿Fue asesinado? No puedo comprender lo que sucedió. Obviamente, no sé lo que hacía Kelvin fuera de la cancha, pero era un gran muchacho, muy amigable". Burton Albion, en tanto, emitió un comunicado para brindar sus condolencias a la familia y amigos del jugador.