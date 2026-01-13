AS Roma vs. Torino, Copa Italia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El primero de dos reñidos partidos entre la Roma y el Torino se disputa en el Estadio Olímpico. La Coppa Italia arranca con los Giallorossi y el Torino en octavos de final. El ganador se enfrentará al Inter, que ya se ha clasificado para la siguiente ronda tras una contundente victoria por 5-1 sobre el Venezia.

La Roma de Gasperini viene de ganar al Sassuolo, su segunda victoria liguera consecutiva, gracias a los goles de Konè y Soulé. El Torino, que disputó su último partido de la Serie A contra el Atalanta, recibirá a los Giallorossi en la siguiente ronda.

Cómo ver AS Roma vs Torino, Copa Italia 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2 y DAZN 2 Bar, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports 2 y DGO. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido AS Roma vs Torino

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

PROBABLES ALINEACIONES ROMA-TORINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Entrenador: Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. Entrenador: Baroni

Forma

AS Roma - Formulario Todos Torino - Formulario Todos Torino 1 - 0 Modena W Gol marcado (encajado) 1/0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Duelos directos entre Roma y Torino