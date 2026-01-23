AS Roma vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gran partido en el Olímpico en la jornada número 22 de Serie A. Se enfrentarán la Roma de Gian Piero Gasperini y el Milan de Massimiliano Allegri, respectivamente cuarto y segundo lugar del campeonato.

Es un duelo clave para la lucha por el Scudetto y la Champions League, especialmente porque se juega en una ronda que enfrentará al Napoli tercero y a la Juventus quinta.

Gasperini intentará vengarse de la derrota sufrida en el partido de la primera vuelta, mientras que Allegri tiene la tarea de mantenerse al paso del Inter líder.

Arbitra Andrea Colombo de la sección de Como, al VAR Di Bello y Abisso.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en tv y streaming.

Cómo ver AS Roma vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

AS Roma-AC Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Rome

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre AS Roma

Gasperini ha hecho una amplia rotación en la Europa League, para que en el campeonato jueguen los titulares: Malen y Dybala serán titulares, al igual que Soulè. Vaz comenzará desde el banquillo, mientras que Mancini, que salió tocado del partido contra el Stuttgart, podría correr riesgos.

Noticias sobre el AC Milán

En el AC Milán el único posible problema está relacionado con las condiciones de Saelemaekers, gran ex del día. Si no lo consigue, Athekame jugará desde el primer minuto. Leao y Pulisic desde el inicio, Fullkrug en el banquillo.

Forma

La Roma ha ganado 4 de los últimos 5 partidos jugados, perdiendo solo en la Copa Italia contra el Torino. El AC Milán, por otro lado, ha ganado contra Lecce y Como: última derrota ya hace 21 jornadas.

Partidos entre los dos equipos

Balance en perfecto equilibrio en los últimos cinco enfrentamientos: dos victorias de la Roma en casa, otras tantas para el AC Milán en San Siro y un empate para completar el cuadro.

Clasificación

Roma y AC Milán están separados en la clasificación por 4 puntos: los rossoneri son segundos con 46, los giallorossi cuartos con 42.