Arturo Vidal y su relación con Claudio Bravo: "No somos amigos, ni lo seremos"

El volante del Barcelona reveló que en la última fecha FIFA no hubo diálogo con el arquero. "Uno de los dos debía dar el paso y no era yo", dijo.

Arturo Vidal, volante del , habló por primera vez sobre el conflicto que mantiene con su compañero en la Selección chilena Claudio Bravo, con el que volvió a coincidir en la pasada fecha FIFA después de dos años.

En una entrevista con 'El Mercurio', el ex Bayern Munich confirmó que cuando ambos concentraron en Alicante, donde La Roja disputó amistosos ante y Guinea los días 12 y 15 de octubre, no arreglaron sus diferencias. De hecho, reveló que no hubo diálogo.

"Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la Selección es lo más importante", apuntó.

Respecto a las críticas que lo apuntaban, el formado en confesó que “me molestó, claro, y hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo, con Gary y los más grandes que hemos seguido el proceso. Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes a . Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección, de pelear la . Fue muy duro, nos comimos muchas criticas, pero fuimos como hombres y aceptamos lo que decía la prensa“.

También desveló que en su momento habló con el arquero del después de los comentarios de su familia, los que gatillaron el quiebre.

"He dicho cosas y no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decirle las cosas a la cara", aclaró. La charla, agregó, quedó "en nada, ahí quedó. Le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, por que desde entonces nunca más hablamos".

En cuanto al proceso de Reinaldo Rueda al mando del representativo nacional, el oriundo de San Joaquín destaca que lo mejor que ha hecho es “abrir el abanico a muchos jugadores, darles la oportunidad, que sepan qué es estar en la selección. No es fácil llegar y ponerse la camiseta. No es lo mismo que en un equipo, donde no hay tanta presión. En la selección se necesita dar el máximo, no dar pasos en falso en las eliminatorias“.

Por otra parte, analizó el tan mencionado recambio en la era del DT caleño. Al respecto, Vidal cree que este ha costado “porque no han salido jugadores de la calidad que teníamos antes. Y es normal, porque el fútbol chileno está muy bajo. Cuando los jugadores tienen la oportunidad de salir, lo hacen rápidamente, no porque se han ganado un nombre en o son importantes, sino porque se les da la oportunidad mucho más fácil que cuando estábamos nosotros“, profundizó.

“Yo claramente tomé la decisión (de dejar Chile) porque me sentía preparado para salir a , era psicológicamente muy fuerte y venía de cosas lindas en Colo Colo, había salido tres años campeón y había perdido la Sudamericana. Me pillaba en un buen momento. Fue fuerte el cambio, pero lo supe aguantar. El futbolista chileno ha cambiado mucho en ese sentido, es muy débil de cabeza, no tiene tanta hambre como la que teníamos nosotros“, continuó.

“No sé cómo será ahora con los jugadores jóvenes, pero a nosotros todo nos costó. Venimos de lo más abajo con Alexis, con Gary, con Charly, con ‘Edu’. El primer sueño era ser futbolista. El segundo, sacar a nuestras familias adelante y, tercero, triunfar. También tiene mucho que ver la gente que te rodea y te aconseja, uno en esa etapa tiene que saber escuchar“, cerró.