Arturo Vidal no saldrá del Barcelona en invierno y apunta a titular en la Copa

La intensidad del chileno ha impresionado a Setién, que cuenta con él mientras el interés del Inter, que ayer hizo oficial a Eriksen, se enfría.

EDITORIAL

Arturo Vidal se quedará en el . Tras meses de especulación en cuanto a que podía abandonar el Camp Nou durante el mercado de invierno finalmente todo apunta a que seguirá en azulgrana y hasta se perfila para ser titular en Copa del Rey el próximo jueves frente al . A pesar de recibir un aviso en público de su nuevo entrenador, Quique Setién, en una de sus primeras comparecencias lo cierto es que la actitud del chileno también ha convencido al cántabro, impresionado con la intensidad de Vidal en la docena de entrenamientos que han compartido según se ha hecho eco el diario As.

Fue titular en el estreno de Setién ante el , donde además dio la asistencia del gol de la victoria. Rotó en la y el Barcelona anduvo cerca del desastre en Ibiza. Entró a falta de nueve minutos con el empate a uno en el marcador y su presencia apuntaló al equipo, que logró remontar en el tiempo de descuento. En Mestalla volvió a caerse de un once tan ofensivo como desequilibrado y a los diez minutos del segundo tiempo, poco después de encajar el 1 a 0, Setién rectificó quitando a Arthur para dar entrada a Vidal y recuperar equilibrio e intensidad, aunque ya era tarde. Aun así, a Setién solo le ha ido bien cuando ha contado con Vidal en el once y lo sabe.

Es por ello que el chileno tiene muchos números de estar en un partido a vida o muerte como el del jueves. Y no solo eso. También apunta a mantener y hasta ver crecer su estátus de jugador importante con Setién a pesar de haber llevado sus quejas a un nivel superior denunciando al Barcelona ante la Asociación de Futbolistas Españoles por presuntos impagos pero el sindicato no admitió la demanda y no se conoce que el chileno haya acudido a la justicia ordinaria por este motivo. Mientras, crecía el interés del Inter pero el club nerazzurro se ha ido olvidando de Vidal y acaba de incorporar a Christian Eriksen, de forma que esa vía, la más clara hasta la fecha, también se ha acabado cerrando.

Vidal sigue siendo un jugador importante del equipo, es uno de los más cercanos a Leo Messi, con quien tiene una química especial en el terreno de juego, y además presenta unos números indiscutibles, habiendo marcado más goles él solo -seis- que el resto de centrocampistas juntos. Sus goles, además, fueron vitales para no perder el derbi barcelonés y para derrotar al , sin olvidar que es el único jugador capaz de contagiar su intensidad, exactamente lo mismo que le falta al Barcelona. Por todo ello ya nadie habla de la salida de Vidal en invierno. En verano, no obstante, pueden cambiar las cosas.